울산시, 수소전기차 보조금 신청 접수… 올해 393대 보급

2026 밀라노 올림픽
울산시, 수소전기차 보조금 신청 접수… 올해 393대 보급

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2026-01-29 13:07
수정 2026-01-29 13:07
이미지 확대
울산시청.
울산시청.


울산시는 29일부터 ‘2026년도 수소전기차 민간 보급사업’ 보조금 신청을 받는다고 밝혔다.

시는 올해 승용차 300대, 버스 90대(저상 15대, 고상 75대), 화물차 3대 등 총 393대의 수소전기차를 보급할 계획이다.

1대당 보조금은 승용차 3400만원, 저상버스 3억 2000만원, 고상버스 3억 5000만원이다. 트럭은 최대 4억 5000만원이다.

특히 수소 승용차는 보조금 외에도 개별소비세 400만원, 지방교육세 120만원, 취득세 140만원 등 최대 660만원의 세제 감면, 공영주차장 주차요금 50% 할인, 고속도로 통행료 30% 할인 등의 혜택을 받는다.

보조금 신청은 오는 12월 11일까지 선착순으로 받고, 사업비가 조기에 마감될 수 있다.



시는 2016년 수소전기차 보급사업을 시작한 이후 2025년 말 기준 누적 3545대를 보급했다. 시 관계자는 “2050년 탄소중립 도시를 목표로 울산이 세계적인 수소산업 거점 도시로 자리매김할 수 있도록 친환경차 보급 확대와 충전 인프라 확충 정책을 적극 추진하겠다”고 밝혔다.
울산 박정훈 기자
