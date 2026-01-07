헝가리 거장 감독 터르 벨러 별세

방금 들어온 뉴스

헝가리 거장 감독 터르 벨러 별세

최여경 기자
최여경 기자
입력 2026-01-07 01:10
수정 2026-01-07 01:10
이미지 확대
터르 벨러. 연합뉴스
터르 벨러.
연합뉴스


헝가리 영화감독 터르 벨러가 6일(현지시간) 별세했다. 71세.

영화 ‘사탄탱고’(1994)로 잘 알려진 터르 감독은 긴 호흡의 테이크(촬영 단위)와 냉엄한 시선으로 많은 영화 평론가에게 ‘거장 중의 거장’으로 추앙받는 인물이다. ‘사탄탱고’는 지난해 노벨문학상을 수상한 작가 크러스너호르커이 라슬로의 동명 소설이 원작﻿이다.

인간과 역사, 황폐한 사회를 응시해 온 그는 2011년 베를린영화제 은곰상을 받은 ‘토리노의 말’을 끝으로 ﻿은퇴를 선언하고 영상 작업을 통한 설치미술과 프로듀싱을 해 왔다. 2014년엔 부산국제영화제 아시아영화아카데미(AFA) 교장을 맡았고 영화제 마스터클래스에 참석해 한국 관객들을 만나기도 했다.

최여경 선임기자
2026-01-07 31면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로