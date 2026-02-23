“필터 꺼지자 팔로워 14만명 증발”…뷰티 인플루언서, 1초 만에 생긴 일 ‘충격’

중국 인플루언서, 생방송 중 보정 벗겨지며 민낯 노출

“오히려 자연스럽다” 옹호 반응도

2019년 중국의 유명 인플루언서 ‘차오빌루오 공주’가 방송 사고로 인해 실제로는 중년 여성이라는 사실이 밝혀지며 충격을 안겼다. SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 2019년 중국의 유명 인플루언서 ‘차오빌루오 공주’가 방송 사고로 인해 실제로는 중년 여성이라는 사실이 밝혀지며 충격을 안겼다. SNS 캡처

중국의 한 뷰티 인플루언서가 라이브 방송 중 얼굴 보정 필터가 갑자기 해제되는 오류로 수만명의 팔로워를 잃었다는 소식이 전해졌다.19일(현지시간) 미국 매체 뉴욕포스트에 따르면 중국 출신 인플루언서 A씨가 소셜미디어(SNS) 라이브 방송으로 팔로워들과 소통하던 중 얼굴을 보정해주는 ‘뷰티 필터’가 일시적으로 꺼지며 실제 모습이 노출됐다.찰나의 순간이었지만 극단적으로 다른 모습에 시청자들은 큰 충격을 받았다. SNS 속 A씨의 모습은 백옥 같은 피부에 큰 눈, 작은 코, 갸름한 얼굴형을 자랑했지만 필터가 꺼진 후에는 구릿빛 피부에 광대가 도드라진 얼굴형이었다.보도에 따르면 해당 방송 직후 14만명의 팔로워가 그를 ‘언팔(팔로우 취소)’한 것으로 전해졌다. 네티즌들은 “이 정도면 사기죄로 고소해야 하는 것 아니냐”며 분노했다. 반면 “보정 없는 모습이 더 자연스럽고 아름답다”는 의견도 있었다.이번 사건은 단순한 방송 사고를 넘어 ‘보정된 아름다움’에 대한 사회적 인식 문제로까지 확산되는 양상이다. 특히 동아시아 국가에서 지나치게 흰 피부와 큰 눈 등 인형 같은 외모에 집착한다는 비판이 나오고 있다.과거에도 비슷한 사례가 있었다. 2019년 중국의 유명 인플루언서 ‘차오빌루오 공주’가 방송 사고로 실제로는 중년 여성이라는 사실이 밝혀지며 현지 사회에 큰 충격을 안긴 바 있다.