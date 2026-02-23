“팔려는데 화면이 멈춰”… 500만계좌 이상 증권사 9곳 전산장애 4년간 168건·배상 52.6억원

이미지 확대 코스피가 종가 기준 최고치를 경신했다. 주가 지수가 23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 표시돼 있다. 이날 코스피는 한때 5900을 돌파하기도 했으며 전 거래일 대비 37.56포인트(0.65%) 오른 5846.09에 장을 마쳤다. 2026.2.23 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 코스피가 종가 기준 최고치를 경신했다. 주가 지수가 23일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 표시돼 있다. 이날 코스피는 한때 5900을 돌파하기도 했으며 전 거래일 대비 37.56포인트(0.65%) 오른 5846.09에 장을 마쳤다. 2026.2.23 이지훈 기자

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

“장 초반에 급등하길래 팔려고 했는데, 화면이 멈췄어요.”서울 서초구에 사는 직장인 김정우(32)씨는 지난해 12월 한 대형 증권사의 모바일트레이딩시스템(MTS) 접속 지연을 겪었다. 20여분을 기다리는 사이 보유 종목 주가는 급등 뒤 급락했고, 김씨는 당초보다 낮은 가격에 매도했다. 증권사 측은 “구체적인 손실을 배상받으려면 주문 시점과 체결 지연 사이의 인과관계를 입증하라”고 했다. 코스피가 사상 최고치를 경신하는 활황장에서도 투자자 신뢰는 시스템 앞에서 멈출 수 있다는 지적이 나오는 이유다.23일 서울신문이 이헌승 국민의힘 의원실로부터 확보한 금융감독원의 ‘증권사 전산장애 발생 및 배상 현황’ 자료에 따르면, 가입자 500만계좌 이상 9개 증권사(한국투자·KB·미래에셋·삼성·NH투자·키움·신한투자·카카오페이·토스)에서 2022~2025년 4년간 발생한 전산장애는 총 168건으로 집계됐다. 올해 1월 1~15일에도 3건이 추가돼 누적 171건으로 늘었다. 같은 기간 국내 10대 증권사들은 합산 순이익 9조 112억원을 기록하며 사상 최대 실적을 냈다. 실적은 뛰었지만, 거래 인프라는 그 속도를 따라가지 못한 셈이다.연도별로는 2023년 58건으로 정점을 찍은 뒤 감소했지만, 4년 연속 두 자릿수 사고가 이어졌다는 점에서 일시적 현상으로 보긴 어렵다. 특히 장애 원인 가운데 시스템·설비 문제 64건, 프로그램 오류 52건으로 내부 요인이 전체의 69.0%를 차지했다. 외부 요인(41건·24.4%)보다 내부 인프라와 소프트웨어 관리 영역의 비중이 컸다는 점에서, 단순히 장이 급등하거나 거래가 몰린 탓으로만 돌리기 어렵다는 지적이 나온다.채널별로 보면 4년간 누적 168건 가운데 모바일트레이딩시스템(MTS) 장애가 98건으로 가장 많았다. 홈트레이딩시스템(HTS) 단독 장애는 26건, 두 시스템이 동시에 멈춘 경우는 44건이었다. 개인 투자자의 거래 상당 부분이 스마트폰을 통해 이뤄지는 구조에서 MTS 장애는 곧바로 손실로 연결될 가능성이 크다.전산운영비는 2022년 1조 5943억원에서 2025년 2조 1094억원으로 32.3% 늘었지만, 전산장애에 따른 배상액은 4년간 52억 6853만원에 그쳤다. 최철 숙명여대 소비자경제학과 교수는 “현행 배상 체계는 로그 기록상 명확히 확인된 손실만 인정하는 구조여서 주문 지연 같은 ‘몇 분’ 사이의 기회손실은 통계에 반영되기 어렵다”고 말했다. 이어 “이 같은 한계가 반복되면 배상 규모와 별개로 소비자 신뢰가 훼손될 수 있는 만큼, 증권사들이 전산 안정성 강화에 보다 적극적으로 나서야 한다”고 덧붙였다.한편, 이날 코스피는 종가 기준 5846.09로 사상 최고치를 기록했고, 장중에는 5930선을 넘어서며 역대 고점을 새로 썼다. 삼성전자와 SK하이닉스가 장중 최고가를 경신하며 지수를 견인했다.