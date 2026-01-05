“국민 안전 위해 희생한 히어로”… 우리금융, 소방관 유족 등 격려

방금 들어온 뉴스

“국민 안전 위해 희생한 히어로”… 우리금융, 소방관 유족 등 격려

박소연 기자
입력 2026-01-04 23:57
수정 2026-01-04 23:57
우리금융미래재단은 지난 2일 서울 중구 본사에서 순직 소방관 유가족과 현직 공상 소방관 8명을 초청해 오찬 행사를 진행했다고 4일 밝혔다. 이번 행사는 2022년 시작된 재단의 대표 사회공헌 프로그램 ‘우리 히어로 지원사업’의 일환이다.

재단은 군·경찰·소방 공무원에게 생계비와 의료비, 자녀 교육비 등을 지원한다. 임종룡 우리금융미래재단 이사장은 “국민의 생명과 안전을 위해 자신을 희생한 우리 히어로들이 사회적으로 존중받을 수 있도록 우리금융이 가족의 마음으로 든든한 버팀목 역할을 하겠다”고 말했다.

박소연 기자
2026-01-05 31면
위로