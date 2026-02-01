[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 2일

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 2일

48년생 : 소소한 일상에서 작은 즐거움이 피어난다.

60년생 : 근심이 가벼워지고 마음에 숨이 트인다.

72년생 : 금전운이 무리 없이 흘러가니 안심해도 된다.

84년생 : 모임에서는 말을 아끼면 더 편안해진다.

96년생 : 몸과 마음의 균형을 천천히 맞춰라.



49년생 : 하던 일을 꾸준히 밀면 좋은 열매가 맺힌다.

61년생 : 오늘은 일의 흐름이 한결 순탄해진다.

73년생 : 변화보다는 안정에 초점을 맞추어라.

85년생 : 현실에 감사하면 새로운 아이디어가 떠오른다.

97년생 : 자신만의 색을 살리면 인정받는다.

호랑이

50년생 : 참고 기다리면 웃을 일이 곧 다가온다.

62년생 : 맡은 일은 흐름대로 둬도 무리 없다.

74년생 : 서서히 복이 다가오니 마음을 느긋이 해라.

86년생 : 일과 관계가 천천히 호전되는 기운이다.

98년생 : 새로운 시도는 신중히 준비해 나가라.

토끼

51년생 : 들뜬 마음을 가라앉히면 더 큰 이익이 생긴다.

63년생 : 이동이나 변화에 작은 도움 운이 있다.

75년생 : 쓸데없는 지출을 멈추어라.

87년생 : 공부와 배움에 집중하면 보람이 크다.

99년생 : 자신의 속도를 존중하라.



52년생 : 욕심보다 안정이 우선이다.

64년생 : 주변 협조를 구하면 일이 훨씬 수월해진다.

76년생 : 자리를 지키면 원하는 바를 조금씩 얻는다.

88년생 : 새로운 전개가 시작되니 마음을 다잡아라.

00년생 : 분주해도 호흡을 고르면 하루가 가벼워진다.



53년생 : 재물과 인덕이 함께 따르는 기운이다.

65년생 : 그간의 선행이 기쁜 소식으로 돌아온다.

77년생 : 작은 투자에도 알찬 수확이 기대된다.

89년생 : 행운이 천천히 스며드니 조급해하지 마라.

01년생 : 기쁜 하루 속에서도 겸손함을 잊지 마라.



54년생 : 허세를 내려놓으면 재물이 더 편히 머문다.

66년생 : 가까운 이와의 대화에 신중함이 필요하다.

78년생 : 금전 문제는 기록을 남기면 득이 있다.

90년생 : 뜻하지 않은 칭찬이 자신감을 살려준다.

02년생 : 비슷한 마음의 친구가 곁에 생겨난다.



43년생 : 걱정이 서서히 줄어드는 흐름이다.

55년생 : 진행 중인 일에 순풍이 돕는 하루이다.

67년생 : 반가운 소식이나 기쁜 일이 찾아올 수 있다.

79년생 : 자신의 것을 지키는 데에 힘써라.

91년생 : 친구의 고민을 나누면 관계가 더 깊어진다.

원숭이

44년생 : 이기심을 줄이면 분위기가 훨씬 부드러워진다.

56년생 : 약간의 불편도 시간을 두면 가라앉는다.

68년생 : 투자나 확장은 차분히 점검하고 진행해라.

80년생 : 다가오는 기회를 놓치지 않도록 집중하라.

92년생 : 자신의 생각을 분명히 전하면 힘이 된다.



45년생 : 결과만 재촉하지 말고 과정을 지켜봐야 한다.

57년생 : 몸의 작은 신호를 놓치지 말고 살펴봐라.

69년생 : 계획한 방향대로 천천히 좋아진다.

81년생 : 꾸준한 노력 위에 행운이 더해지는 날이다.

93년생 : 자존심보다 편안한 관계가 우선이다.



46년생 : 마음이 흔들리면 잠시 숨을 고르고 쉬어라.

58년생 : 오늘은 말보다 여유가 더 큰 힘이 된다.

70년생 : 주변 도움을 기꺼이 받으면 일이 순해진다.

82년생 : 좋은 평판이 자연스럽게 따라오는 날이다.

94년생 : 작은 배려가 예상 밖의 응원을 불러온다.

돼지

47년생 : 서두르지 말고 한 번 더 확인하며 걸어가라.

59년생 : 애쓴 만큼 기쁜 결실이 다가오는 기운이다.

71년생 : 가만히 지켜보는 것이 이득일 수 있다.

83년생 : 순서를 기다리면 좋은 차례가 돌아온다.

95년생 : 전반적으로 기운이 밝아 마음이 가벼워진다.
