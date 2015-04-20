관광공사 사장 박성혁씨 임명

이미지 확대 박성혁 한국관광공사 사장 닫기 이미지 확대 보기 박성혁 한국관광공사 사장

2026-01-01 27면

한국관광공사 신임 사장에 박성혁 전 제일기획 부사장이 임명됐다.문화체육관광부는 지난 31일 한국관광공사 사장에 박성혁 제일기획 자문역을 임명했다고 밝혔다. 임기는 3년이다. 박성혁 신임 사장은 제일기획에서 독일법인장, 유럽총괄장, 북미총괄장, 글로벌부문장(부사장) 등을 역임하며 주요 해외 시장에서 사업 전략 수립과 실행을 주도해 온 마케팅 전문가다.최휘영 문체부 장관은 “신임 사장은 국제적인 마케팅 역량과 조직경영 능력을 갖춘 전문가로서 ‘K관광’ 패러다임 전환과 국정과제인 방한 관광객 3000만명을 조기 달성하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다.