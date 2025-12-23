무뇨스 현대차 사장 ‘2025 자동차인’ 산업부문 혁신상

방금 들어온 뉴스

무뇨스 현대차 사장 ‘2025 자동차인’ 산업부문 혁신상

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2025-12-23 00:44
수정 2025-12-23 00:44
호세 무뇨스 현대자동차 사장. 한국자동차기자협회 제공
호세 무뇨스 현대자동차 사장.
한국자동차기자협회 제공


한국자동차기자협회(KAJA)는 ‘2025 자동차인’ 산업부문 혁신상 수상자로 호세 무뇨스 현대자동차 사장을 선정했다고 22일 밝혔다.

2025 자동차인은 산업부문(혁신상, 공로상)과 홍보부문(인하우스, 에이전시) 등 2개 부문 4개 상으로 이뤄지며, 한 해 동안 자동차 산업·홍보 분야에서 괄목할 만한 성과를 내고 산업 발전에 기여한 개인이나 단체를 선정해 시상한다.

산업부문 공로상은 산업통상부가, 홍보부문 인하우스와 에이전시는 각각 이은정 메르세데스-벤츠 코리아 상무와 이윤세 레이커뮤니케이션 대표가 각각 수상했다.

산업부문 혁신상을 받은 무뇨스 사장은 올해 1월 현대차의 첫 외국인 대표이사로 부임해, 미국의 25% 고율 관세 등 도전적인 경영환경을 극복하고 현대차의 글로벌 판매 선전과 고수익 경영체제를 강화했다는 평가를 받고 있다.

하종훈 기자
2025-12-23 32면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로