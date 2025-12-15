정용진 신세계 회장, 밴스 美부통령 성탄 만찬 참석

정용진 신세계 회장, 밴스 美부통령 성탄 만찬 참석

김현이 기자
김현이 기자
입력 2025-12-14 23:51
수정 2025-12-15 00:28
정용진(오른쪽) 신세계그룹 회장과 JD 밴스 미국 부통령.
정용진(오른쪽) 신세계그룹 회장과 JD 밴스 미국 부통령.


정용진 신세계그룹 회장이 JD 밴스 미국 부통령이 주최한 성탄절 만찬에 참석해 밴스 부통령을 만났다.

14일 신세계그룹에 따르면 정 회장은 지난 12일(현지시간) 미국 워싱턴DC 부통령 관저에서 열린 행사에 참석했다. 하워드 러트닉 상무장관, 피트 헤그세스 국방부 장관, 수지 와일스 백악관 비서실장, 스티븐 밀러 백악관 부비서실장 등이 참석한 자리에 에릭 슈미트 전 구글 최고경영자(CEO), 시암 상카르 팔란티어 최고운영책임자(COO) 등 유명 기업인과 함께 자리한 것이다.

정 회장은 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남인 트럼프 주니어와의 친분으로 밴스 부통령 등 미 행정부 핵심 인사와 교류를 넓히고 있다. 특히 정 회장은 밴스, 트럼프 주니어 등이 피터 틸 페이팔 창업자의 후원을 받아 설립한 정치후원단체 겸 싱크탱크 ‘록브리지 네트워크’에서 아시아 총괄 회장 및 한국 조직 이사를 맡고 있다.

김현이 기자
2025-12-15 27면
