이란 “미군 200명 사상” 주장...이란 초등학교에서 수십명 사망

이란 미군 카타르 기지 등 공격
여학교 공습으로 대규모 사망자
미국과 이스라엘의 공격에 대한 반격으로 중동 내 미군 기지를 공습한 이란이 미군 200여명을 사상시키는 등 상당한 피해를 줬다고 주장했다. 이란 남부의 한 초등학교에서 공습으로 수십명이 사망하는 등 민간인 피해가 커지고 있다.
28일(현지시간) 이란 관영 매체에 따르면 이란 정예 이슬람혁명수비대는 “미군 기지에 대한 보복 공격으로 최소 200명의 병력이 죽거나 다쳤다”고 발표했다. 또 “카타르 (알우데이드) 기지에 설치된 미군의 FP-132 레이더도 완전히 파괴됐다”며 “이 레이더는 탄도미사일을 요격하는 데 쓰이는 기술을 장착했고 탐지 거리가 5000㎞에 달한다”고 덧붙였다. 혁명수비대의 에브라힘 자바리 소장은 국영TV에서 “이제까지 본 것 중 가장 강력한 미사일을 선보일 것”이라고 말했다.
이란의 준관영 통신사인 파르스 통신은 이란이 카타르의 알 우데이드 공군 기지, 쿠웨이트의 알리 알 살렘 공군 기지, 아랍에미리트의 알 다프라 공군 기지, 바레인의 미 제5함대 사령부 등 미국의 군사 시설을 공격했다고 보도했다. 요르단도 자국 영공에 탄도 미사일 2발이 침입해 군이 요격했다고 밝혔다. 이스라엘 역시 하이파 지역 등이 이란 미사일 공격을 받았다.
AFP 통신 등 주요 외신은 IRNA 통신을 비롯한 이란 국영 매체들을 인용해 호르모즈간주 미나브에 있는 여자초등학교가 공습당해 51명이 사망하고 60명이 다쳤다고 전했다. 아흐마드 나피시 부주지사는 이 학교는 오전반에 학생 170명이 재학하고 있으며 이날 미나브에 대한 이스라엘의 공습에 직접적으로 타격당했다고 말했다. 미나브에는 이란 이슬람혁명수비대 기지가 있는 것으로 전해졌다.
여학교 공습으로 대규모 사망자
바레인 마나마에서 28일(현지시간) 이란의 미사일 공격으로 추정되는 폭발음이 들린 후 하늘로 연기가 치솟고 있다. 로이터 연합뉴스
