GS칼텍스, 日 굿 디자인 어워드 대상

GS칼텍스가 자사 주유 플랫폼 ‘에너지플러스’ 애플리케이션(앱)으로 일본디자인진흥원(JIDP)이 주관하는 2025 굿 디자인 어워드에서 ‘시스템 앤드 서비스’ 부문 본상을 받았다고 15일 밝혔다.
에너지플러스 앱은 고객이 유종과 결제 수단을 미리 등록해 두면 주유소에서 바코드 스캔만으로 결제·적립·할인이 가능한 서비스다. 1957년 시작된 굿 디자인 어워드는 세계 4대 디자인상으로 꼽힌다. 미적 요소뿐 아니라 산업적 기여도, 사회적 영향 등을 종합적으로 평가해 ‘G마크’를 부여한다.
GS칼텍스는 앞서 레드닷·IDEA 어워드를 수상한 데 이어 이번 수상으로 세계 주요 디자인상 3관왕을 달성했다.
2025-10-16 27면
