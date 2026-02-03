“건들면 패가망신” 李대통령 글 삭제… 장동혁 “중국어로 따졌어야”

이미지 확대 이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국가창업시대 전략회의 ‘K스타트업이 미래를 만든다’에서 발언하고 있다. 2026.1.30 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국가창업시대 전략회의 ‘K스타트업이 미래를 만든다’에서 발언하고 있다. 2026.1.30 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 지난달 30일 엑스에 올린 게시물. 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 지난달 30일 엑스에 올린 게시물.

이재명 대통령이 소셜미디어(SNS)에 ‘한국인 건들면 패가망신’이라는 글을 올렸다가 캄보디아 측 문의를 받고 삭제했다.2일 정부에 따르면 이 대통령은 지난달 30일 엑스(옛 트위터)에 ‘캄보디아 현지 중국 범죄조직도 이제는 한국 경찰의 단속이 두려워 한국인 조직원을 모집하지 않는다’는 취지의 기사를 공유하면서 “한국인 건들면 패가망신…빈말 같습니까? 대한민국은 합니다! 끝까지”라는 글을 올렸다.이후 캄보디아 현지에서는 이 대통령의 게시글에 대한 불만이 터져 나왔다. 지난 1일 캄보디아 현지 언론 크메르타임스 등은 이 대통령의 해당 글을 거론하며 “한국 대통령의 스캠 범죄 경고가 캄보디아 국민의 분노를 촉발했다”고 보도했다. “한국 대통령이 캄보디아 전체를 범죄 집단 소굴로 낙인찍었다”는 비판도 나왔다.캄보디아 측은 신임 김창룡 주캄보디아 대사에게 이 대통령이 크메르어로 글을 작성한 의미에 대해 문의했고, 김 대사는 ‘범죄집단이 영어나 한국어를 모를 테니 크메르어로 경고메시지를 한 것’이라는 취지로 답했다고 전해졌다.캄보디아 측의 문의 이후 이 대통령 엑스에서 해당 글은 삭제됐다.강유정 청와대 대변인은 삭제 이유에 대해 “충분히 홍보됐다고 판단하셔서 삭제한 걸로 짐작된다”고 말했다.장동혁 국민의힘 대표는 이날 최고위원회의에서 이 대통령이 SNS에 캄보디아어로 초국가 스캠 범죄 강력 대응 방침을 밝힌 것은 부적절했다고 비판했다.장 대표는 “캄보디아에서 벌어진 일이지만 흑사회, 삼합회 등 중국계 범죄 조직이 들어가 벌인 일”이라며 “제대로 따지려면 중국어로 중국에 따졌어야 한다”고 지적했다.