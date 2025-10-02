박단 대전협 전 비대위원장 울릉 보건의료원 근무

박단 대전협 전 비대위원장 울릉 보건의료원 근무

박상연 기자
박상연 기자
입력 2025-10-02 00:47
수정 2025-10-02 00:47
박단 대한전공의협의회(대전협) 전 비상대책위원장. 연합뉴스
박단 대한전공의협의회(대전협) 전 비상대책위원장. 연합뉴스


전공의들의 대정부 투쟁을 주도했던 박단 대한전공의협의회(대전협) 전 비상대책위원장이 이달부터 경북 울릉군 보건의료원 응급실에서 일한다.

박 전 비대위원장은 1일 자신의 페이스북에 “울릉. 그리하여 피폐와 방황을 갈무리하고 끝내 바다 건너 동쪽 끝에 닿았습니다”라며 “10월부터 울릉군 보건의료원 응급실에서 근무합니다”라는 글을 올렸다. 보건의료원은 보건소보다 더 큰 규모의 지역 보건의료기관이다. 보건소 기능 외에 일반 병원급의 진료와 치료가 가능하다.

그는 “이곳에서 다시 나아갈 길 살피려 합니다”라면서 “명절에는 내내 병원에 머물기로 했습니다. 모두들 건강히, 평안 추석 보내시길”이라고 썼다.
2023년 8월 대전협 회장으로 선출된 그는 지난해 2월 세브란스병원 응급의학과 레지던트 수련을 중단했다. 지난 8월 “응급실에서 다시 수련을 받겠다”며 세브란스병원 하반기 전공의 모집 공고에 지원했지만 불합격했다.

박상연 기자
2025-10-02 26면
