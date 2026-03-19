창원시장 선거, 여야 경선 본격화…후보군 압축

민주 4명·국힘 3명 경선

치열한 본선 경쟁 예고

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6·3 지방선거를 앞두고 경남 창원시장 선거 구도가 빠르게 윤곽을 드러내고 있다. 여야가 잇따라 경선 방식을 확정하면서 난립하던 후보군도 압축되는 분위기다.더불어민주당도 4자 경선을 통해 후보를 결정한다.경남도당 공직후보자추천관리위원회는 김기운 전 의창지역위원장, 김명용 국립창원대 교수, 송순호 전 최고위원, 이옥선 전 시의원을 경선 후보로 확정했다.본경선은 다음 달 4~5일 권리당원과 일반 시민이 참여하는 ARS 투표로 진행된다. 과반 득표자가 없으면 11~12일 결선을 치른다. 최종 후보는 투표 종료 당일 발표할 예정이다.국민의힘은 3자 경선으로 후보를 가린다.중앙당 공천관리위원회는 19일 창원시장 경선 후보로 강기윤 전 한국남동발전 사장, 김석기 전 창원시장 권한대행, 조청래 전 당 대표 특보를 확정했다. 서류·면접 심사와 여론조사 등을 종합 반영한 결과다. 구체적인 경선 일정은 추후 공개된다.애초 국민의힘에서는 예비후보만 9명에 달할 정도로 경쟁이 과열됐다. 이는 홍남표 전 시장이 공직선거법 위반으로 당선무효형을 받으며 중도 낙마한 영향이 컸다. 공백이 생긴 만큼 후보군이 일찌감치 확대됐지만 이번 3자 경선으로 본선 경쟁력 중심의 압축이 이뤄졌다는 평가가 나온다.창원은 보수 계열이 강세를 보여온 지역이다. 민선 7기를 제외하면 줄곧 국민의힘 계열이 시장직을 차지했다. 민주당으로서는 ‘험지’로 분류되지만, 이번 선거에서는 정권 평가 흐름과 맞물려 탈환 가능성을 노린다. 반대로 국민의힘은 수성을 목표로 내부 경쟁을 정리하고 본선 준비에 속도를 낼 전망이다.이번 선거는 단순한 지역 단체장 선출을 넘어 정치적 의미도 크다.지역 정가에서는 창원시장 선거가 현 정부와 여당에 대한 중간 평가 성격을 띨 것으로 보고 있다. 인구 유출과 지역경제 회복 등 핵심 현안을 둘러싸고 후보 간 정책 경쟁도 주요 변수로 꼽힌다.