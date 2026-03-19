KLPGA 총회 개최...김상열 회장 “투어 내실과 글로벌 경쟁력” 다짐

이미지 확대 김상열 KLPGA 회장이 정기총회에서 인삿말을 하고 있다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 김상열 KLPGA 회장이 정기총회에서 인삿말을 하고 있다. KLPGA 제공.

이미지 확대 KLPGA 정기총회 모습. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 KLPGA 정기총회 모습. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프협회(KLPGA)가 19일 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 정기총회를 열고 2026년 시즌 맞이를 마쳤다. 이날 총회에선 최윤경(49), 남민지(38) 이사를 새로 선출했다. 두 이사는 앞으로 4년 동안 이사로 활동한다.이날 정기총회에서 김상열 KLPGA 회장은 “지난해 KLPGA는 회원들의 헌신과 관계자들의 협력 속에서 기반을 단단히 다져왔다. 특히 ‘글로벌 KLPGA’로 도약하기 위한 중요한 발걸음을 내디뎠다는 점에서 매우 뜻깊은 한 해였다고 생각한다”고 작년을 평가했다.김 회장은 “올해 초 태국에서 ‘아시아 퍼시픽 골프 써밋’을 성료하며 아시아 여자골프 발전을 이끄는 중심축으로서 실질적인 행보를 시작했다. 2026시즌 KLPGA가 화려하게 막을 올린 만큼 투어의 내실을 기하고 글로벌 경쟁력을 높여, 역대급 규모에 걸맞은 성공적인 투어 운영을 위해 최선을 다하겠다“고 말했다. 이어 ”회원 복지 강화와 사회공헌 활동에도 힘써 협회의 사회적 책임을 다하겠다”고 밝혔다.총회에 참석한 대의원들은 집행부의 2025년도 사업보고와 감사보고를 받고 결산과 올해 사업계획 및 예산을 승인했다. KLPGA는 오는 25일 2026년 출정식을 열고 2026시즌의 본격적인 행보를 이어갈 예정이다. 이어 4월 2일부터 열리는 국내 개막전 ‘더 시에나 오픈 2026’을 시작으로 KLPGA투어 8개월 대장정에 나선다.