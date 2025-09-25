에쓰오일, 저소득층에 추석맞이 송편 나누기

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

에쓰오일, 저소득층에 추석맞이 송편 나누기

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2025-09-25 00:06
수정 2025-09-25 00:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

히즈아지 대표·임직원·유학생 100명
저소득층에 꾸러미 500세트도 선물

이미지 확대
안와르 알 히즈아지(가운데) 에쓰오일 대표이사가 24일 서울 마포구 본사 사옥에서 진행된 사랑의 송편 나누기 행사에서 함께 송편을 빚은 어린이와 웃고 있다. 에쓰오일 제공
안와르 알 히즈아지(가운데) 에쓰오일 대표이사가 24일 서울 마포구 본사 사옥에서 진행된 사랑의 송편 나누기 행사에서 함께 송편을 빚은 어린이와 웃고 있다.
에쓰오일 제공


에쓰오일(S-OIL)은 24일 서울 마포구 본사 사옥에서 사랑의전화 마포종합사회복지관과 함께 추석 맞이 ‘사랑의 송편 나누기’ 행사를 열었다고 밝혔다.

안와르 알 히즈아지 대표이사와 임직원 100여명이 6000만원 상당의 송편과 추석 선물 꾸러미 500세트를 만들어 본사 인근 저소득 가정에 전달했다. 행사에는 임직원뿐 아니라 사우디아라비아 유학생들과 직장 어린이집 아동들도 참여했다.

사우디아라비아 출신인 히즈아지 대표이사는 “한국의 추석은 이웃과 따뜻한 정을 나누는 특별한 명절”이라며 “에쓰오일도 어려운 이웃에게 따뜻한 마음을 담아 위로와 희망을 전하고 싶다”고 말했다.

에쓰오일은 2007년부터 매년 추석 명절 사랑의 송편 나누기 봉사 활동을 통해 지역사회의 소외된 이웃들에게 따뜻한 마음을 전하고 있다.

하종훈 기자
2025-09-25 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로