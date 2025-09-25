에쓰오일, 저소득층에 추석맞이 송편 나누기

히즈아지 대표·임직원·유학생 100명

저소득층에 꾸러미 500세트도 선물

이미지 확대 안와르 알 히즈아지(가운데) 에쓰오일 대표이사가 24일 서울 마포구 본사 사옥에서 진행된 사랑의 송편 나누기 행사에서 함께 송편을 빚은 어린이와 웃고 있다.

에쓰오일 제공

2025-09-25 27면

에쓰오일(S-OIL)은 24일 서울 마포구 본사 사옥에서 사랑의전화 마포종합사회복지관과 함께 추석 맞이 ‘사랑의 송편 나누기’ 행사를 열었다고 밝혔다.안와르 알 히즈아지 대표이사와 임직원 100여명이 6000만원 상당의 송편과 추석 선물 꾸러미 500세트를 만들어 본사 인근 저소득 가정에 전달했다. 행사에는 임직원뿐 아니라 사우디아라비아 유학생들과 직장 어린이집 아동들도 참여했다.사우디아라비아 출신인 히즈아지 대표이사는 “한국의 추석은 이웃과 따뜻한 정을 나누는 특별한 명절”이라며 “에쓰오일도 어려운 이웃에게 따뜻한 마음을 담아 위로와 희망을 전하고 싶다”고 말했다.에쓰오일은 2007년부터 매년 추석 명절 사랑의 송편 나누기 봉사 활동을 통해 지역사회의 소외된 이웃들에게 따뜻한 마음을 전하고 있다.