광복회장 “김형석 독립기념관장 사퇴해야”

“광복이 선물이라니 자격도 없어

임정 법통·헌법 정신 인정 않는 것”

이미지 확대 이종찬 광복회장 닫기 이미지 확대 보기 이종찬 광복회장

2025-09-25 27면

이종찬 광복회장이 24일 광복절 기념사로 논란을 빚은 김형석 독립기념관장에 대해 “관장 역할을 하나도 못 하는데 그 자리를 꿀단지처럼 쥐고 있는 이유가 무엇이냐”며 사퇴를 촉구했다.이 회장은 이날 서울 여의도 광복회관에서 간담회를 열어 “독립기념관장으로서 기본도, 자격도 없는 사람”이라며 이같이 밝혔다.그는 ‘광복은 연합국의 승리로 얻은 선물’이란 김 관장의 발언에 대해 “우리 독립운동은 단순히 나라를 되찾기 위한 운동이 아니라 민주 공화정을 세우기 위한 반파쇼 투쟁이었다”며 “나라만 찾으면 끝나는 게 아닌 것”이라고 지적했다.이어 “광복이 선물이라는 것은 도로 왕정이 되든 독재가 되든 상관없다는 것인데, 어떻게 독립기념관장 입에서 나올 수 있는 말인가”라며 “대한민국 임시정부의 법통을 계승한다는 것을, 헌법 정신을 인정하지 않는 것”이라고 말했다.그러면서 이 회장은 “독립기념관이 거의 마비가 된 상태에서 스스로 자리를 내려놓는 것이 상식이지 떼를 쓰면서 방석을 내놓지 않기 위해 붙잡고 있는 것은 독립기념관장으로서의 태도가 아니다”라고 덧붙였다. 한편 국가보훈부와 감사원은 김 관장에 대한 감사를 진행 중이다.