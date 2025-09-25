광복회장 “김형석 독립기념관장 사퇴해야”

“광복이 선물이라니 자격도 없어
임정 법통·헌법 정신 인정 않는 것”
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이종찬 광복회장
이종찬 광복회장이 24일 광복절 기념사로 논란을 빚은 김형석 독립기념관장에 대해 “관장 역할을 하나도 못 하는데 그 자리를 꿀단지처럼 쥐고 있는 이유가 무엇이냐”며 사퇴를 촉구했다.
이 회장은 이날 서울 여의도 광복회관에서 간담회를 열어 “독립기념관장으로서 기본도, 자격도 없는 사람”이라며 이같이 밝혔다.
그는 ‘광복은 연합국의 승리로 얻은 선물’이란 김 관장의 발언에 대해 “우리 독립운동은 단순히 나라를 되찾기 위한 운동이 아니라 민주 공화정을 세우기 위한 반파쇼 투쟁이었다”며 “나라만 찾으면 끝나는 게 아닌 것”이라고 지적했다.
이어 “광복이 선물이라는 것은 도로 왕정이 되든 독재가 되든 상관없다는 것인데, 어떻게 독립기념관장 입에서 나올 수 있는 말인가”라며 “대한민국 임시정부의 법통을 계승한다는 것을, 헌법 정신을 인정하지 않는 것”이라고 말했다.
그러면서 이 회장은 “독립기념관이 거의 마비가 된 상태에서 스스로 자리를 내려놓는 것이 상식이지 떼를 쓰면서 방석을 내놓지 않기 위해 붙잡고 있는 것은 독립기념관장으로서의 태도가 아니다”라고 덧붙였다. 한편 국가보훈부와 감사원은 김 관장에 대한 감사를 진행 중이다.
2025-09-25 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지