“내년엔 AI로 새 가치 창출하는 인재가 두각”

방금 들어온 뉴스

“내년엔 AI로 새 가치 창출하는 인재가 두각”

유용하 기자
유용하 기자
입력 2025-09-25 00:05
수정 2025-09-25 00:05
김난도 ‘트렌드 코리아 2026’ 출간
필코노미·제로클릭 등 키워드 제시

김난도 서울대 소비자학과 명예교수
김난도 서울대 소비자학과 명예교수


“‘붉은 말의 해’인 내년에는 그리스 로마 신화 속 ‘반인반마’ 켄타우로스 같은 인재가 두각을 드러낼 것이다. 켄타우로스형 인간은 인공지능(AI)의 압도적 능력과 인간 고유의 역량을 완벽하게 결합해 새로운 차원의 가치를 창출하는 사람을 말한다. 그래서 내년도 소비 트렌드를 ‘호스 파워’(HORSE POWER·말의 힘)로 제안했다.”

김난도(62) 서울대 소비자학과 명예교수는 24일 서울 중구 프레스센터 외신기자클럽에서 ‘트렌드 코리아 2026’ 출간 기자간담회를 열고 “AI를 빼고 트렌드를 논한다는 것 자체가 무의미해졌다”며 이렇게 말했다.

김 명예교수는 ▲AI 시대에 인간의 역할이 더 중요해지는 ‘휴먼인더루프’ ▲소비자 기분을 살피고 배려하는 기업과 서비스에 더 많은 기회가 제공되는 ‘필코노미’ ▲알고리즘 추천 소비가 강화되는 ‘제로클릭’ ▲치밀한 대비와 예행 연습으로 미래를 대비하는 ‘레디코어’ ▲AI 활성화로 유연성이 강조되는 ‘AX조직’ ▲삶의 해상도를 높이는 ‘픽셀라이프’ 등이 중요해질 것이라고 밝혔다. 이 밖에도 프라이스 디코딩, 건강지능, 1.5가구, 근본이즘 등도 주목해야 한다고 덧붙였다.

한편 최근 퇴직한 김 명예교수는 앞으로 본격적으로 유튜버 겸 작가로 활동하겠다고 밝히기도 했다.

유용하 전문기자
2025-09-25 27면
