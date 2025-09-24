한일 수교 60돌 언론 포럼 日서 개최

2025-09-24 27면

한국언론진흥재단은 24일 일본 와세다대 고마쓰 100주년 기념홀에서 ‘한일 국교정상화 60년: 파트너십의 변천과 언론의 역할’을 주제로 ‘2025년 한일 언론포럼’을 개최한다.유라시아정책연구원·와세다대와 공동 주최하는 이번 행사에는 양국 언론인과 학계 전문가 등 30여명이 참가한다. 겜마 마사히코 와세다대 일미연구소장의 사회로 열리는 제1세션에서는 박성빈 아주대 교수와 고하리 스스무 시즈오카현립대 교수가 한일 국교 정상화 60년의 평가와 현상진단에 대해 각각 발제한다.제2세션에서는 진창수 전 오사카 한국총영사의 사회로 이종락 서울신문 상임고문과 하코다 데쓰야 아사히신문 기자가 새로운 한일 관계의 방향성과 언론의 역할에 대해 발표한다. 김효재 언론재단 이사장은 “이번 행사가 동북아 평화와 공동 번영의 중요 파트너인 양국 간 언론 협력의 새로운 60년의 출발점이 되기를 바란다”고 말했다.