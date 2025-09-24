한화, 글로벌 최고전략책임자 앨릭스 웡 영입

방금 들어온 뉴스

한화, 글로벌 최고전략책임자 앨릭스 웡 영입

신융아 기자
신융아 기자
입력 2025-09-24 01:15
수정 2025-09-24 01:15
미국 국가안보 부보좌관 출신

앨릭스 웡 한화그룹 글로벌 최고전략책임자(CSO)
앨릭스 웡 한화그룹 글로벌 최고전략책임자(CSO)


한화그룹은 앨릭스 웡(45) 전 미국 국가안보 부보좌관을 글로벌 최고전략책임자(CSO)로 영입했다고 23일 밝혔다. 그는 도널드 트럼프 1기 행정부 때 국무부에서 대북정책특별부대표와 동아태 부차관보를 지냈으며, 올해 1~5월 트럼프 2기 행정부에서는 국가안보 부보좌관을 역임했다.

웡 신임 CSO는 미국 워싱턴DC에 거점을 두고 한화에어로스페이스 및 한화오션 관련 글로벌 사업 전략을 담당할 예정이다. 웡 신임 CSO는 “한화의 세계적 수준의 기술과 첨단 제조 역량, 여러 전략적 분야에서의 탁월한 운영 능력이 미국과 유럽 등 전 세계 국가들의 안보와 산업 회복력을 강화할 것”이라고 말했다.

김동관 한화그룹 부회장은 웡 CSO 영입과 관련해 “한화는 차세대 조선소 구축 등 현대 방위 산업의 미래를 형성하는 데 전념하고 있고, 웡 신임 CSO가 핵심적인 역할을 할 것”이라고 했다.

신융아 기자
2025-09-24 27면
