[사설] ‘고구마 줄기’ 이혜훈 의혹, 청문회 전 명백히 해명해야

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 5일 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진을 향해 인사하고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령이 ‘통합과 실용’ 인사로 기획예산처 장관 후보자에 지명한 이혜훈 전 미래통합당(국민의힘 전신) 의원을 둘러싼 의혹이 갈수록 심상찮다. 청와대는 “청문회를 지켜보자”고 하지만 그래서 해결될 일인지 의문스러워진다. 야당은 사퇴를 촉구했고 여당도 “본인 소명이 우선”이라고 밝힌 만큼 청문회 전에 의혹이 해소될 필요가 있다.
이 후보자는 지난달 28일 지명된 이후 인턴 상대 폭언, 보좌관 상대 갑질 의혹이 불거지더니 하루가 멀다 하고 새로운 의혹들이 꼬리를 물고 있다. 인천공항 개항 전 영종도 부동산 투기 의혹, 유학 시절 상가 5채 매입 의혹, 아들의 국회 인턴 특혜 의혹 등 고구마 줄기처럼 이어지는 형국이다.
보좌진에게 아들의 뒤치다꺼리까지 시켰다는 의혹도 제기됐다. 아들이 공익 요원으로 근무하는 파출소에 과일을 배달시키거나 새벽 시간 병원에 데려가게 하기도 했다는 것이다. 전부 사실이라면 혀를 차게 되는 위력을 동원한 갑질이다. 어제는 또 서울 중구의회의 한 구의원이 기자회견을 열어 이 후보자가 국민의힘 서울 중·성동을 당협위원장 시절 지역구 시·구의원의 부당한 징계에 관여하고 성 비위 인사를 옹호했다고 주장했다.
처신을 둘러싼 의혹만도 아니다. 국회 인사청문 자료에서 이 후보자는 본인과 배우자, 자녀 명의로 재산 175억 6952만원을 신고했다. 10년 새 재산이 100억원 넘게 늘었다고 한다. 재산 형성 과정을 철저히 검증해야 한다며 야당이 벼르고 나선 것도 무리가 아니다. 상식으로는 납득하기 어려운 재산 증식에 대해 이 후보자는 해명할 수 있어야 한다.
최민규 서울시의원, 신대방동 학생·학부모 초청 ‘생생한 지방자치’ 현장 견학
서울특별시의회 최민규 의원(국민의힘, 동작2)은 5일 동작구 신대방동 학생과 학부모를 서울특별시의회로 초청해 본회의장 참관 프로그램을 진행하고 소통의 시간을 가졌다. 이번 프로그램은 미래 세대인 학생들이 지방의회의 역할과 정책 결정 과정을 현장에서 생생하게 체험하고, 학부모들과 교육 현장의 목소리를 직접 나누기 위해 마련됐다. 참관에 참여한 학생들은 본회의장을 둘러보며 조례 제정 및 예산 심의 등 의사결정 과정을 직접 확인했다. 이어진 소통의 시간에는 학생 및 학부모들과 신대방동 지역의 통학로 안전 및 교육 환경 발전 방안 등 실생활과 밀착된 다양한 의견을 나누었다. 최 의원은 “학생들이 민주주의 현장을 직접 경험하며 미래 리더로서의 꿈을 키우는 계기가 되었길 바란다”며, “학부모님들의 소중한 의견을 정책에 적극 반영해 신대방동을 아이 키우기 좋은 안전한 지역으로 만드는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.
서울시의회 바로가기
“청문회에서 후보자의 정책 비전과 철학이 검증될 것”이라는 청와대의 대응은 안이해 보인다. 통합과 실용을 위한 탕평 인사의 당초 취지는 의미가 컸더라도 이런 수준의 도덕성 논란까지 빚어지고 있다면 심각한 재고가 필요하다. 청문회 전 충분한 해명으로 국민을 설득하지 못한다면 자진 사퇴나 지명 철회가 마땅하다.
2026-01-06 35면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지