‘호국 영웅’ 조종호 유해 72년 만에 귀환

방금 들어온 뉴스

‘호국 영웅’ 조종호 유해 72년 만에 귀환

류재민 기자
류재민 기자
입력 2025-09-24 01:15
수정 2025-09-24 01:15
정전협정 이틀 전 25세로 전사
작년 철원서 발굴, 아들 품으로

정전협정을 불과 이틀 앞두고 사망한 참전용사의 유해가 72년 만에 가족 품으로 돌아왔다.

국방부유해발굴감식단은 지난해 11월 강원 철원군에서 발굴한 유해의 신원을 조종호 이등상사(현 중사)로 확인하고 ‘호국의 영웅 귀환’ 행사를 23일 대전 중구 유가족 자택에서 열었다고 밝혔다.

고인은 1950년 12월 입대한 후 국군 제7사단에 배치돼 3년간 크리스마스고지 쟁탈전 등 수차례의 전투에서 살아남았다. 그러나 정전협정을 이틀 앞둔 1953년 7월 25일 적근산·삼현지구 전투에서 25세의 나이로 전사했다. 정부는 고인의 공을 인정하고 화랑무공훈장을 수여했다.

아들 조정원(76)씨는 2009년 유전자 시료를 채취했다. 당시 생존해 있던 모친 권막분씨가 부친의 유해를 찾아 현충원에 합장되는 것을 소원했기 때문이다. 권씨는 2019년 작고 후 국립서울현충원 충혼당에 안치됐고 이번에 남편과 함께 묻힐 수 있게 됐다.﻿

류재민 기자
2025-09-24 27면
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
