한국 불참 속 日 사도광산 2년째 반쪽 추도식

방금 들어온 뉴스

기사 검색

한국 불참 속 日 사도광산 2년째 반쪽 추도식

명희진 기자
명희진 기자
입력 2025-09-15 00:58
수정 2025-09-15 00:58
日대표 추도사 “가혹한 환경 노동”
강제노동 언급 회피… 의도적 배제

이미지 확대
일본 니가타현 사도섬 아이카와개발종합센터에서 지난 13일 열린 ‘사도광산 추도식’에서 일본 정부 대표로 참가한 오카노 유키코 외무성 국제문화교류심의관이 추도사를 읽고 있다. 사도 연합뉴스
일본 니가타현 사도섬 아이카와개발종합센터에서 지난 13일 열린 ‘사도광산 추도식’에서 일본 정부 대표로 참가한 오카노 유키코 외무성 국제문화교류심의관이 추도사를 읽고 있다.
사도 연합뉴스


일제강점기 조선인 강제노역 현장인 일본 니가타현 사도광산에서 올해도 한국 측 불참 속에 추도식이 열렸다. 일본 정부가 지난해 7월 사도광산을 세계문화유산에 등재하면서 약속한 행사지만, 조선인 강제동원 피해 사실 언급은 2년째 빠지며 ‘의도적 배제’가 고착화되는 모습이다.

지난 13일 사도섬 아이카와개발종합센터에서 열린 추도식에서 일본 정부 대표로 참석한 오카노 유키코 외무성 국제문화교류심의관(국장급)의 추모사는 “가혹한 환경에서 일했다”는 취지에 그쳤고, 지난해와 마찬가지로 ‘강제성’ 표현은 빠졌다. 일본 정부 참석자 격도 지난해 차관급 정무관에서 국장급으로 낮아졌다. 니가타현 역시 지사가 아닌 부지사가 지사 추도사를 대독했다.

한국 정부는 별도의 추도식을 준비 중이다. 일본 정부는 내년에도 한국 측 참석을 요구할 계획이지만 성사 여부는 불투명하다. 한국은 지난해 막판까지 참가를 조율하다 행사 직전 보이콧을 결정했으나, 올해는 추도사에 ‘강제성’이 담기지 않을 것으로 보고 약 열흘 전 일본 측에 불참을 통보했다.

다만 양국 모두 이번 사안이 한일 관계 전반으로 번지는 것을 경계하는 분위기다. 외교부와 대통령실은 “추도식이 취지와 성격에 맞는 내용과 형식을 갖춰 온전하게 치러져야 한다”면서 일본 측과 계속 협의해 나가겠다는 입장을 밝혔다. 외무성 관계자도 “로키로 관리해 나갈 수밖에 없을 것”이라고 했다.

니시노 준야 게이오대 교수는 아사히신문에 “가시적 경제 협력 성과가 없을 경우 이재명 정권이 강조해 온 ‘양호한 한일 관계’는 설득력을 잃고 한국 국민의 불만이 사도광산 추도식 문제로 집중될 수 있다”고 지적했다.



사도광산은 태평양전쟁이 본격화한 뒤 전쟁 물자를 확보하는 광산으로 이용됐으며, 당시 1500명 넘는 조선인이 강제 동원된 것으로 알려졌다.
도쿄 명희진 특파원
2025-09-15 27면
