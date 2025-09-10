대전의 숙련기술인 ‘대한민국 명장’에 첫 선정

석공예 직종 서복수·보일러 직종 김남수 명장

대전의 숙련기술인이 대한민국 명장에 처음으로 선정됐다.10일 대전시에 따르면 고용노동부가 선정한 ‘2025 대한민국 우수 숙련기술인’으로 석공예 직종에 서복수, 보일러 직종에 김남수 명장이 이름을 올렸다. 지역의 명장이 국가 명장으로 선정된 것은 이번이 처음이다.서 명장은 1990년부터 35년간 석공예 분야에 종사하며 전국기능경기대회 동메달, 고용노동부 우수 숙련기술자 등에 선정된 기술인이다. 2020년 대전시 명장에 올랐고 석공예 관련 특허(7건)와 저서(6권)를 출간했다. 기능경기대회 심사위원, 공예대전 입선을 비롯해 1000시간 이상의 봉사활동으로 기술 전수 및 저변 확대에 이바지했다.김 명장은 1996년 롯데웰푸드 시설팀에 입사한 이후 28년간 보일러 전문가로 활동하고 있다. 에너지 관리기능장과 배관기능장 등 16종 국가기술자격을 취득했고 2023년 고용노동부 우수 숙련기술자, 2024년 대전시 명장 선정 등 이력을 갖췄다. 보일러 관련 특허(5건), 저서(6권), 700시간의 봉사활동을 통해 후진 양성에 힘쓰고 있다.권경민 대전시 경제국장은 “대한민국 명장 선정은 지역 숙련기술인의 위상을 높이는 큰 성과”라며 “지역의 산업 발전과 기술 전승에 이바지한 두 명장은 오는 12월 도시철도 1호선 대전역사 내 ‘명예의 전당’에 헌액할 예정”이라고 말했다.