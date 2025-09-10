이미지 확대 전북 부안 희귀 지형 2곳 천연기념물 예고 전북 부안의 ‘부안 격포리 페퍼라이트’가 천연기념물로 지정 예고됐다. 격포리의 페퍼라이트는 두께 1m 내외 독특한 모양의 암석층으로 굳어진 암석 모습이 마치 후추를 뿌린 것같이 보인다고 해 페퍼라이트라는 이름이 붙었다.

국가유산청 제공

전북 부안의 '부안 도청리 솔섬 응회암 내 구상 구조'가 천연기념물로 지정 예고됐다. 솔섬 응회암 내 구상 구조는 포도송이와 같은 형태로 국내외에서 사례를 찾아보기 힘든 화산암 구조다.

국가유산청 제공

국가유산청 제공

2025-09-10 27면

전북 부안의 ‘부안 격포리 페퍼라이트’(위)와 ‘부안 도청리 솔섬 응회암 내 구상 구조’(아래)가 천연기념물로 각각 지정 예고됐다. 격포리의 페퍼라이트는 두께 1m 내외 독특한 모양의 암석층으로 굳어진 암석 모습이 마치 후추를 뿌린 것같이 보인다고 해 페퍼라이트라는 이름이 붙었다. 솔섬 응회암 내 구상 구조는 포도송이와 같은 형태로 국내외에서 사례를 찾아보기 힘든 화산암 구조다.국가유산청 제공