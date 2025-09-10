대한민국 산악대상에 김영미 대장 선정

방금 들어온 뉴스

대한민국 산악대상에 김영미 대장 선정

홍지민 기자
홍지민 기자
입력 2025-09-10 00:15
수정 2025-09-10 00:15
올해 초 남극대륙 단독 횡단 성공
내일 산악인의 날 기념식서 시상

김영미 대장
김영미 대장


올 초 1786㎞ 거리의 남극대륙을 단독 횡단한 김영미(44) 대장이 ‘제24회 대한민국 산악대상’ 수상자로 선정됐다고 대한산악연맹이 9일 밝혔다.

김 대장은 아시아 여성 최초 남극점 무보급 단독 도달, 국내 최연소(28세) 7대륙 최고봉 완등, 히말라야 암푸 1봉(6840m) 세계 초등정, 시베리아 바이칼 호수(724㎞) 단독 종단 등 다양한 도전을 펼쳐 왔다. 특히 지난해 11월 8일부터 올해 1월 17일까지 69일을 걸려 남극대륙 단독 횡단에 성공한 바 있다.

시상식은 11일 서울 왕십리역사 내 디노체컨벤션에서 ‘2025년도 산악인의 날’ 기념식과 함께 열린다.

산악인의 날은 1977년 9월 15일 고 고상돈 대원이 한국 최초로 에베레스트를 등정한 날을 기념해 제정됐다.

홍지민 기자
2025-09-10 27면
