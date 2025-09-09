포스코, 안전혁신·미래전략 자문위 출범

회장 직속, 모두 사외 인사로 구성

포스코그룹이 안전한 일터를 만들기 위해 회장 직속의 안전혁신·미래전략 자문위원회를 출범시킨다고 8일 밝혔다.이 자문위는 회장 직속의 독립성 있는 자문 조직으로 ▲안전 ▲미래 신사업 ▲커뮤니케이션 3개 분과로 구성된다. 분과별로 사외 전문위원과 그룹 최고경영층이 참여해 경영 방향 설정에 대해 필요한 조언을 제공한다. 위원장과 전문위원 모두 사외 인사로 구성해 객관적인 자문을 구할 수 있다고 포스코는 설명했다.자문위원장에는 박준식 한림대 부총장이 선임됐다. 안전분과 전문위원은 김경문 성공회대 총장이 맡는데 안전분과는 작업 중지권 강화, 원·하청 통합 안전 관리 체계 구축, 인공지능(AI) 신기술 적용 등 안전혁신 방향을 제시한다. 포스코는 해당 결과물을 ‘안전 전문 회사’ 전략을 수립할 때 반영할 예정이다.