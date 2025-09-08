머스크, 세계 첫 ‘조만장자’ 오르나

“회사 가치 8배 키우면 1조弗 보상”

11월 주총 통과해야… 반대 움직임도

이미지 확대 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) 닫기 이미지 확대 보기 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)

2025-09-08 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)에게 최대 1조 달러(약 1390조원) 규모의 주식을 지급하는 테슬라의 새 보상안이 공개됐다. 이 방안이 실현되면 그는 ﻿세계 최초로 억만장자를 넘어 ‘조만장자’(Trillionaire)에 오르게 된다.미 ABC 방송은 6일(현지시간) 테슬라 이사회가 금융당국에 제출한 새 보상안이 현실화될 경우 이미 세계에서 가장 부유한 인물인 머스크가 1조 달러 이상을 보유한 조만장자가 될 수 있다고 보도했다. 보상안의 골자는 테슬라 전체 보통주의 12%에 해당하는 4억 2000만여주를 2035년까지 10년간 12단계에 걸쳐 머스크에게 지급한다는 것이다. 보상안에는 향후 10년간 100만대의 로봇택시 상용화와 100만대의 휴머노이드 로봇 공급을 포함한 일련의 생산 목표도 포함돼 있다.머스크는 향후 10년 내 회사를 현재 가치인 1조 1000억 달러(1528조원)에서 8조 5000억 달러(1경 1810조원)로 끌어올려야 한다는 단서조항도 붙었다. 이는 현재 메타, 마이크로소프트, 구글 모회사인 알파벳의 시장 가치를 합친 것보다 더 높은 수치라고 현지 언론은 짚었다. 이 안건은 오는 11월 6일 테슬라 연례 주총에서 주주 과반의 승인을 얻어야만 유효하다.머스크의 지분율은 현재 13%에서 향후 보상 주식 취득으로 최대 29%까지 높아지게 된다. ﻿하지만 시민단체는 물론 월가에서조차 회의론이 나온다. 니아임팩트캐피털 창립자 크리스틴 헐은 “장기적으로 테슬라에 실질적인 이익이 될 연구개발(R&D)이나 인수합병에 쓰일 수 있는 자금”이라며 이의제기 방안을 고려 중이라고 밝혔다.﻿