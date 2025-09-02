BTS 넘은 스트레이 키즈… 앨범 7장 연속 ‘빌보드 200’ 정상

앨범 ‘카르마’ 케데헌 OST 제쳐 1위

미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 7회 연속 1위를 차지한 K팝 그룹 스트레이 키즈.

K팝 4세대 보이그룹 스트레이 키즈가 정규 4집 ‘카르마’로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 7회 연속이자 통산 7번째 정상을 차지했다.빌보드는 1일(한국시간) 차트 예고 기사에서 ‘카르마’가 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 오리지널사운드트랙(OST) 앨범을 제치고 빌보드 200 1위로 등극했다고 밝혔다.2018년 데뷔한 스트레이 키즈는 2022년 미니 6집 ‘오디너리’를 시작으로 미니 7집 ‘맥시던트’, 정규 3집 ‘파이브-스타’, 미니 8집 ‘락-스타’, 미니 9집 ‘에이트’, 스페셜 앨범 ‘합’, 그리고 새 앨범까지 7장을 연속해서 빌보드 200 정상에 올려놨다. 빌보드 200만 따지면 통산 6차례 정상을 밟은 방탄소년단(BTS)을 넘어 최다 1위 K팝 그룹이 된 것이다. 특히 스트레이 키즈는 지난해 7월 5연속 1위부터는 빌보드 최초 역사를 계속 새로 쓰는 중이다. 다만 스트레이 키즈는 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서는 최고 49위를 기록하는 데 그쳤다.빌보드 200은 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량에 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치와 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치를 보탠 ‘앨범 유닛’으로 순위를 매긴다. ‘카르마’는 이번 집계 기간 31만 3000장에 해당하는 앨범 유닛을 기록했다. 실물 음반 등 앨범 판매량은 팀 통산 최다인 29만 6000장이었다.스트레이 키즈는 이날 소속사 JYP엔터테인먼트를 통해 “빌보드 200 7연속 1위라니 믿기지 않고 얼떨떨하다. 너무 영광스럽고 신기하기도 하다”면서 “저희 음악을 사랑해 주시는 분들께 진심으로 감사를 표하며 앞으로도 좋은 음악과 멋진 무대로 보답하겠다”고 소감을 밝혔다.