정치 [속보] 중대범죄수사청 설치법, 국회 행안위 소위 與주도 통과 김성은 기자 입력 2026-03-17 14:23 수정 2026-03-17 14:23 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/03/17/20260317500172 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 국회 행정안전위원회 법안심사제1소위원회 위원장인 윤건영 더불어민주당 의원이 17일 국회에서 법안소위를 개회한 뒤 안건을 설명하고 있다. 2026.3.17. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국회 행정안전위원회 법안심사제1소위원회 위원장인 윤건영 더불어민주당 의원이 17일 국회에서 법안소위를 개회한 뒤 안건을 설명하고 있다. 2026.3.17. 연합뉴스 [속보] 중대범죄수사청 설치법, 국회 행안위 소위 與주도 통과 김성은 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지