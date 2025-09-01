‘9월의 독립운동’에 한국광복군 창설 선정

방금 들어온 뉴스

‘9월의 독립운동’에 한국광복군 창설 선정

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2025-08-31 23:44
수정 2025-08-31 23:44
독립군을 계승한 한국광복군 창설이 올해 ‘9월의 독립운동’으로 선정됐다고 국가보훈부가 31일 밝혔다.

한국광복군은 1940년 9월 17일 중국 충칭에서 대한민국임시정부의 정규군으로 창설됐다. 창설 초 병력은 수십명에 불과했지만 국내외 동포들의 지원과 적극적인 모집, 선전 활동을 통해 1945년 광복 직전에는 1000여명의 정규군으로 성장했다. 광복군은 일본군에 소속된 한인 병사와 후방의 한인 청년을 포섭하는 초모공작과 이들에 대한 훈련, 적군에 대한 정보 수집과 교란 등 다양한 활동을 벌였다. 또 충칭방송국과 기관지 ‘광복’을 통해 독립운동의 당위성을 알리고 국제사회의 관심과 지지를 끌어내려 했다.

광복군은 1943년 인도·버마 전선에 ‘인면전구공작대’를 파견하고 영국군과 함께 일본군을 상대로 한 작전에 참가한 것을 비롯해 임팔 전투(1944), 버마 총반격전(1945) 등 대일 작전에 동참했다. 1945년에는 미국 첩보전략국(OSS)과 합작해 국내 진입작전을 준비하기도 했다.﻿

허백윤 기자
2025-09-01 27면
