삼성전자, 세계 최대 보안기술 경진대회 우승

신문 구독
로그인
이범수 기자
입력 2025-08-10 23:51
수정 2025-08-10 23:51
‘AI 사이버 챌린지’에 연합팀 참가
‘팀 애틀랜타’ 상금 400만弗 획득

삼성전자는 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 보안 기술 경진 대회인 ‘인공지능(AI) 사이버 챌린지’(AIxCC)에서 연합팀 ‘팀 애틀랜타’가 1위를 차지했다고 지난 9일 밝혔다.

AI 사이버 챌린지는 미국 국방부 산하 국방고등연구계획국(DARPA)이 총상금 2250만 달러(약 313억원)를 걸고 개최하는 글로벌 대회다. 대규모 소프트웨어(SW)의 취약점을 찾아 보완하는 AI 보안 기술력을 겨룬다.

팀 애틀랜타는 삼성전자의 선행 연구개발조직 삼성리서치와 미국 조지아공과대, 한국과학기술원, 포항공대 등 세계적인 보안 연구원 40여명으로 구성됐다. 지난해 8월 열린 준결승에서 40여개 팀 가운데 상위 7개 팀에 뽑혀 결승에 진출했다. 결승전은 세계 최대 해킹·보안 콘퍼런스 ‘데프콘33’과 연계해 진행됐다.

최종 순위는 사람 개입 없이 AI가 소프트웨어 저장소의 소스코드를 분석해 취약점을 자동 탐지하고 보안 패치를 적용한 결과로 결정됐다. 팀 애틀랜타는 복잡한 취약점을 신속히 찾아내고 정확한 패치를 생성하는 기술을 선보이며 우승과 함께 400만 달러의 상금을 획득했다.

2025-08-11 27면
