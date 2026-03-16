동성제약 회생안 자금 구조 논의…핵심 자산 담보권 재편 가능성 거론

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오는 3월 18일 관계자집회를 앞두고 동성제약 회생계획안과 관련한 자금 구조 및 담보권 배분 문제를 둘러싼 논의가 이어지고 있다. 이 가운데 브랜드리팩터링 측은 법원에 제출한 서면을 통해 자금 구조와 담보권 구조 변화 가능성 등을 주요 쟁점으로 제기했다.논의의 중심은 약 1600억 원 규모로 알려진 자금 자체보다 해당 자금이 어떤 권리 구조를 형성하고 이해관계자에게 어떤 재무적 영향을 미칠 수 있는지 여부다.공개된 보도에 따르면 태광산업과 연합자산관리 컨소시엄이 제시한 자금은 제3자배정 유상증자 700억 원, 전환사채 500억 원, 회사채 400억 원 등으로 구성된 복합 구조로 알려졌다. 시장에서는 이러한 구조가 향후 지분 구조나 재무 구조에 어떤 영향을 미칠지에 대해 다양한 해석이 나오고 있다.브랜드리팩터링 측은 법원 제출 서면에서 인가 전 M＆A 절차가 완료될 경우 담보권 구조에도 변화가 발생할 수 있다는 의견을 제시했다. 서면에 따르면 본사와 공장 등 동성제약의 핵심 부동산에 대한 1순위 담보권이 기존 여러 금융기관에서 인수 컨소시엄 측으로 집중 재편될 가능성이 있다는 설명이다.브랜드리팩터링 관계자는 “핵심 자산의 지배 구조 변화는 향후 회사의 자금 조달 유연성에도 영향을 미칠 수 있는 중대한 사안”이라고 설명했다.이와 함께 강제인가 여부 역시 주요 검토 대상 중 하나로 거론되고 있다. 채무자회생법 제244조는 일부 권리자가 동의하지 않더라도 일정 요건 하에서 법원이 회생계획을 인가할 수 있도록 규정하고 있다.관련 판례에서는 일반적으로 부동의 권리자에게 최소한 청산가치 이상의 권리 가치가 보장돼야 한다는 취지의 판단이 제시된 바 있어, 강제인가는 제한적으로 적용되는 제도라는 해석도 나온다.자금 구조와 관련해서는 전환사채 조건도 함께 언급되고 있다. 브랜드리팩터링 측 설명에 따르면 500억 원 규모 전환사채는 만기 3년, 표면이자율 연 6%, 만기이자율 연복리 10%, 전환가액 1000원, 리픽싱 조항 등이 포함된 조건으로 알려졌다.시장에서는 자금 규모뿐 아니라 자금 구조와 담보권 배분, 권리자 보호 여부 등이 종합적인 검토 대상이 될 수 있다는 의견도 제기되고 있다.특히 핵심 자산 담보 구조의 변화 여부와 반대 권리자의 권리 보호 수준 등이 향후 판단 과정에서 중요한 요소가 될 수 있다는 분석도 나온다.한편 이번 회생계획안과 관련한 최종 판단 과정에서는 자금 구조와 권리 관계 등 다양한 요소가 함께 검토될 것으로 보인다.