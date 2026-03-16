삼성전자 ‘가전제품 원격진단’ 서비스, 글로벌 인증 통해 ‘AI 신뢰성’ 입증

‘넴코’ 주관 AI 트러스트 마크, 국내 최초 획득

이미지 확대 삼성전자의 ‘가전제품 원격진단’ 서비스가 글로벌 인증 기관 ‘넴코(Nemko)’가 주관하는 ‘AI 트러스트 마크(AI Trust Mark)’를 국내 최초로 취득했다. 삼성전자 제공 닫기 이미지 확대 보기 삼성전자의 ‘가전제품 원격진단’ 서비스가 글로벌 인증 기관 ‘넴코(Nemko)’가 주관하는 ‘AI 트러스트 마크(AI Trust Mark)’를 국내 최초로 취득했다. 삼성전자 제공

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삼성전자는 16일 ‘가전제품 원격진단’ 서비스가 글로벌 인증 기관 ‘넴코’가 주관하는 ‘인공지능(AI) 트러스트 마크’를 국내 최초로 취득했다고 밝혔다.가전제품 원격진단 서비스는 제품의 상태를 원격으로 모니터링하고 AI로 분석한 내용을 토대로 전문 상담사가 진단과 상담을 제공하는 서비스다. 한국을 포함해 전 세계 120여 개국에서 서비스되고 있다.넴코는 90년 이상의 역사를 가진 노르웨이 기반의 글로벌 시험 인증 기관이다. 이 기관은 전 세계 150여 개국의 규격 인증을 관리하고 있다. 2024년부터 AI 시스템의 기술적 투명성과 윤리적 안정성을 보증하는 AI 트러스트 마크를 운영하고 있다.삼성전자의 가전제품 원격진단 서비스는 개인정보 보호 및 서비스 신뢰성 확보를 위한 관리 체계의 우수성을 인정받으며 인증을 획득했다. 사용자는 이 서비스를 통해 제품의 고장을 선제적으로 관리받아 제품을 더 오래 사용할 수 있고, 원격으로 문제를 해결하면서 시간과 비용도 절약할 수 있다.삼성전자 DA사업부 문종승 부사장은 “이번 인증을 통해 삼성전자 AI 가전의 기술력뿐만 아니라 윤리적 책임감과 신뢰성을 다시 한번 입증했다”고 강조했다.