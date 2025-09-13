“자녀 성별, 랜덤 아닐 수도”…또 아들? 또 딸? 법칙 있었다

“산모 나이 많을 수록 ‘같은 성별’ 낳을 확률 높아져”

이미지 확대 자녀의 성별이 무작위로 결정되는 것이 아닐 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 자녀의 성별이 무작위로 결정되는 것이 아닐 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 아이클릭아트

이미지 확대 개그맨 정주리(40)는 2015년 결혼해 네 아들을 낳았고 지난해 12월 다섯째 아들을 출산했다. 정주리 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 개그맨 정주리(40)는 2015년 결혼해 네 아들을 낳았고 지난해 12월 다섯째 아들을 출산했다. 정주리 인스타그램 캡처

이미지 확대 임신한 태아의 성별을 공개하는 이벤트인 ‘젠더 리빌’ 이미지. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 임신한 태아의 성별을 공개하는 이벤트인 ‘젠더 리빌’ 이미지. 아이클릭아트

아이의 성별이 항상 50대50의 확률로 결정된다는 오랜 통념이 새로운 과학적 연구로 인해 도전받고 있다.하버드 T.H. 찬 공중보건대학원(Harvard T.H. Chan School of Public Health)이 발표한 최신 연구에 따르면 생물학적 성별 결정 과정이 기존에 알려진 것보다 훨씬 복잡할 수 있다.연구진은 1956년부터 2015년까지 미국 국립보건원(NIH)이 지원하는 간호사 건강 연구(Nurses’ Health Study)에 참여한 5만 8000명의 미국 간호사로부터 14만 6000건 이상의 임신 사례를 분석했다.그 결과 인간의 성별 결정이 무작위로 결정되는 것이 아니라는 사실을 발견했다.이 연구의 수석 저자인 영양학 및 역학 교수 호르헤 차바로(Jorge Chavarro)는 “딸을 두 명이나 세 명 낳았는데 아들을 낳으려고 한다면 확률이 50대50이 아니라는 것을 알아야 한다”며 “또 다른 딸을 낳을 가능성이 더 높다”고 말했다.연구진에 따르면 딸이 셋인 가족이 또 딸을 낳을 확률은 58%였고, 아들이 세 명인 가족이 네 번째 아들을 낳을 확률은 61%로 나타났다.연구진은가 출생 시 자녀의 성별에 중요한 역할을 한다는 것을 발견했다. 28세 이후에 아이를 갖기 시작한 여성은 ‘모두 남자아이’거나 ‘모두 여자아이’를 낳을 확률이 약간 더 높았다.차바로 교수는 이러한 차이가 여성이 나이가 들면서 겪는 생물학적 변화 때문일 수 있다고 분석했다.나이가 들면서 여성 질의 산도가 높아지면 Y 염색체의 생존률이 떨어져 딸이 태어날 확률이 높아질 수 있다는 것이다. 반면 배란 주기가 빨라짐으로 인한 자궁 경관의 점액 변화는 Y 염색체 정자의 생존에 유리하게 작용해 아들이 태어날 확률을 높일 수 있다. 산모가 어떤 생물학적 요인의 영향을 받을지는 개인마다 다르다.또한 연구진은 남자아이만 낳거나 또는 여자아이만 낳는 것과 관련된를 발견했다. 차바로 교수는 “이 유전자들이 출생 시 성별과 왜 연관되는지는 밝혀지지 않았지만, 실제로 연관돼 있으며 이는 새로운 의문을 제기한다”고 말했다.그는 이번 연구에 대해 “성별 결정이 완전히 무작위적이지 않을 수 있음을 시사한다”며 “다만 이러한 편차는 매우 미미하며, 개별 가정 차원에서는 여전히 예측 불가능하다”고 강조했다.학계에서는 이번 연구 결과에 대해 신중한 반응을 보이고 있다. 일부 전문가들은 추가적인 검증이 필요하다고 지적하면서도, 성별 결정 메커니즘에 대한 새로운 이해의 가능성을 열어준다고 평가했다.연구진은 향후 더 대규모의 데이터와 다양한 변수를 고려한 후속 연구를 통해 이러한 가설을 더욱 정교하게 검증할 계획이라고 밝혔다.