관객 5100명과 춤춘 15년…‘바비레따’ 두 번째 여행

세줄 요약 관객참여형 공연 ‘당신은 지금 바비레따에 살고 있군요’가 14년간 111회, 5100여명과 만나며 커뮤니티댄스의 상징이 됐다. 두 번째 버전은 9월 서울남산국악당에서 열리며, 차이를 끌어안고 지금 여기의 감각을 잇는 위로를 전한다. 관객참여형 공연 14년간 111회, 5100명과 만남

두 번째 버전, 9월 서울남산국악당서 공연

능소화 이미지로 차이와 연결의 위로 제시

관객참여형 감성치유공연 ‘당신은 지금 바비레따에 살고 있군요’의 한 장면. 춤추는여자들 제공 닫기 이미지 확대 보기 관객참여형 감성치유공연 ‘당신은 지금 바비레따에 살고 있군요’의 한 장면. 춤추는여자들 제공

이미지 확대 춤추는여자들의 ‘당신은 지금 바비레따에 살고 있군요’ 출연진. 왼쪽부터 배우 강애심, 무용가 김혜숙·장은정, 최지연. 춤추는여자들 제공 닫기 이미지 확대 보기 춤추는여자들의 ‘당신은 지금 바비레따에 살고 있군요’ 출연진. 왼쪽부터 배우 강애심, 무용가 김혜숙·장은정, 최지연. 춤추는여자들 제공

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2011년 춘천아트페스티벌에서 몸, 춤, 삶이 하나로 어우러지는 공감을 보여준 첫 작업은 2012년 무용가와 배우, 음악가 등 여러 장르의 중견 예술가들로 구성된 프로젝트 그룹 ‘춤추는 여자들’로 이어졌다. ‘춤추는 여자들’이 선보인 관객참여형 감성치유공연 ‘당신은 지금 바비레따에 살고 있군요’는 지난 14년간 전국 47곳에서 111회 공연하며 5100여명 관객을 만났다.태어난 지 14년이 지난 작품은 오는 9월 7~21일 서울 중구 서울남산국악당 야외마당에서 두 번째 버전으로 관객과 춤춘다. 2024년 초연한 ‘당신은 지금 바비레따에 살고 있군요 Ver.2’는 2026년 서울문화재단 예술창작활동지원작으로 선정됐다.무대와 객석의 높이를 지우고 함께 이야기하고 춤추는 형식으로 ‘커뮤니티댄스 시조새’라는 별칭을 얻은 작품은 앞선 10년간 ‘자기 돌봄’과 ‘자기다움’이라는 화두를 남겼다면, 두 번째 버전은 ‘지금, 여기 우리의 감각을 연결한다’를 슬로건으로 내걸었다.출연자와 관객이 저마다 다른 정체성을 지녔음을 전제하고 그 차이를 끌어안는 데 방점을 찍는다. 판을 지키는 얼굴은 여전하다. 극단 고래 소속 배우이자 많은 드라마에 출연한 배우 강애심과 안무가이자 ‘춤추는 여자들’ 대표 장은정, 최지연 최지연무브먼트 대표·창무회 예술감독, 김혜숙 김혜숙댄스리서치 대표가 함께한다. 다양한 색채감을 가진 타악 연주자 조민수, 가야금 연주자 겸 싱어송라이터 정민아가 소리를 얹는다.‘아무리 난리쳐봐라, 피어나고 말지’라는 문장을 앞세운 공연의 중심 이미지는 능소화다. 장마와 태풍, 폭염이 겹쳐 초목에게는 혹독한 계절인 한여름에 도리어 꽃을 밀어 올리는 넝쿨식물, 궂은 하늘을 업신여기듯 피어난다 해서 붙은 이름이다. 한 줄기에 주렁주렁 매달린 능소화처럼 흩어진 몸들도 어딘가 이어져 있다는 것, 그 사실만으로 혼자가 아니라는 위로를 건네겠다는 뜻이다. ‘표준화된 몸’의 잣대에서 비켜선 몸의 에너지를 다시 들여다보는 시도이기도 하다.