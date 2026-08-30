제이 해리슨 ·제시카 김, 미국 뉴욕에서 열린 AJGA 퍼시픽링스코리아 주니어 챔피언십 남녀부 우승

세줄 요약 제이 해리슨과 제시카 김이 미국 뉴욕에서 열린 AJGA 퍼시픽링스코리아 주니어 챔피언십 남녀부 정상에 올랐다. 해리슨은 11언더파 205타로 우승했고, 제시카 김은 연장전 끝에 4언더파 212타로 에블린 마를 제쳤다. 제이 해리슨, 남자부 11언더파 우승

제시카 김, 연장전 승리로 여자부 정상

7개국 132명 출전, 한국 선수도 도전

이미지 확대 제시카 김(왼쪽 네번째), 장옥영 PLK 대표(왼쪽 다섯번째), 왕월 PLK 회장(오른쪽 네번째), 제이 해리슨(오른쪽 세번째) 등 수상자. PLK 제공. 닫기 이미지 확대 보기 제시카 김(왼쪽 네번째), 장옥영 PLK 대표(왼쪽 다섯번째), 왕월 PLK 회장(오른쪽 네번째), 제이 해리슨(오른쪽 세번째) 등 수상자. PLK 제공.

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제이 해리슨과 제시카 김(한국이름 김민정)이 퍼스픽링스코리아 후원으로 미국 뉴욕에서 열린 미국주니어골프협회(AJGA) 퍼시픽링스코리아(PLK) 주니어 챔피언십에서 각각 남녀부 정상에 올랐다.현지시간으로 25일부터 27일까지 사흘간 미국 뉴욕주 설리번 카운티 몬티첼로의 몬스터 골프클럽에서 열린 이번 대회에서 해리슨은 최종 합계 11언더파 205타로 우승헸다.4언더파 212타를 제시카 김은 에블린 마와 동타를 이뤄 연장전에서 이겼다.이 대회에는 한국을 비롯해 미국, 캐나다, 중국, 인도, 일본, 멕시코 등 7개국에서 132명의 선수가 출전해 3라운드 54홀 스트로크 플레이로 경쟁했다..한국 선수 5명은 퍼시픽링스코리아의 지원으로 미국 무대에 도전했다.AJGA 풀시드를 보유한 윤병찬(16)을 비롯해 2026 AJGA IPS 1차 김형성배 주니어 대회 우승자인 류태오(15)와 스폰서 면제 자격을 얻은 선수들이 출전해 각국의 유망주들과 경쟁했다.윤병찬은 합계 이븐파 216타를 쳐 남자부 7위로 한국 선수 가운데 가장 높은 순위에 올랐다.