“과거의 혁신이 오늘의 음악을 풍요롭게 했다”

평창대관령음악제 양성원 감독

7월 23일부터 ‘계승과 혁신’ 주제

선우예권 등 세계적 연주자 참가

이미지 확대 26일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 평창대관령음악제 기자간담회에서 양성원 예술감독이 올해 주제로 삼은 ‘계승과 혁신’을 소개하며 “새로운 곡과 잘 알려진 곡, 새로운 아티스트와 떠오르는 연주자들이 조화를 이루도록 프로그램을 짰다”고 설명했다.

평창대관령음악제 제공 닫기 이미지 확대 보기 26일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 평창대관령음악제 기자간담회에서 양성원 예술감독이 올해 주제로 삼은 ‘계승과 혁신’을 소개하며 “새로운 곡과 잘 알려진 곡, 새로운 아티스트와 떠오르는 연주자들이 조화를 이루도록 프로그램을 짰다”고 설명했다.

평창대관령음악제 제공

세줄 요약 양성원 예술감독은 평창대관령음악제가 올해 ‘계승과 혁신’을 주제로 7월 23일 개막한다고 밝혔다. 바흐·베토벤·스트라빈스키 작품과 한스 그라프, 선우예권 등 국내외 연주자들이 참여해 여름 클래식 축제를 채운다. 양성원 감독, 올해 주제 ‘계승과 혁신’ 소개

7월 23일 개막, 8월 2일까지 19회 공연 진행

바흐·베토벤·스트라빈스키로 혁신의 계보 조명

2026-05-27 18면

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“혁신적인 곡들은 당대엔 비판을 받기도 했지만 그런 곡들이 있었기에 우리 문화와 삶이 풍부해지지 않았을까 생각합니다. 과거 혁신을 추구한 곡들이 어떻게 연주되고 불리는지 듣고, 그 순간을 오랫동안 간직할 수 있도록 축제를 준비했습니다.”26일 서울 중구 한국프레스센터에서 기자들과 만난 양성원(첼리스트) 평창대관령음악제 예술감독은 올해 주제인 ‘계승과 혁신’을 소개하며 “23년을 이어온 우리 축제 역시 어떻게 혁신을 이룰 수 있는지 질문하며 주제를 선정했다”고 밝혔다. 이어 “모두가 자신의 과거를 바탕으로 다른 각도에서 음악을 연주하고 듣고 해석하면 좋겠다”는 바람도 덧붙였다.대표적인 여름 클래식 축제인 평창대관령음악제는 오는 7월 23일 대관령 야외공연장에서 ‘빛에서 불꽃으로’를 공연하며 시작된다. 8월 2일까지 콘서트 19회와 강원 지역을 순회하는 ‘찾아가는 음악회’, 실내악 멘토십 프로그램과 마스터클래스로 구성된 대관령아카데미, 석학 강연, 아티스트와의 대화 프로그램 등이 이어진다.개막공연에는 지휘자 한스 그라프, 피아니스트 선우예권, 평창페스티벌오케스트라가 무대에 올라 요한 제바스티안 바흐의 관현악 모음곡 4번, 루트비히 판 베토벤의 피아노 협주곡 4번, 이고르 스트라빈스키 ‘불새’ 등을 연주한다. 양 감독은 “바흐와 가장 혁신적인 작곡가였던 베토벤, 바로크와 고전음악을 가장 잘 이해한 스트라빈스키를 배치해 각각의 작곡가가 과거를 얼마나 잘 이해했는지 느낄 수 있다”고 설명했다.25일 알펜시아콘서트홀에서 공연하는 ‘콘서트 4: 친밀함에서 춤으로’는 피아니스트 김대진, 바이올리니스트 사와 카즈키, 첼리스트 츠츠미 츠요시가 한 무대에 선다. 이들은 각각 한국예술종합학교와 일본 도쿄예술대학, 토호음악원에서 총장을 역임한 이력이 있다. 양 감독은 “예술학교가 있었기에 한국, 일본 연주자들이 전 세계에서 활약하고 있다”면서 “감사의 마음으로 모셨다”고 부연했다.리하르트 슈트라우스 음악과 후고 폰 호프만스탈 극작으로 완성된 ‘낙소스섬의 아리아드네’(29일 대관령야외공연장)도 주목할 만하다. 소프라노 다니엘라 쾰러, 테너 김영우, 바리톤 김기훈, 메조소프라노 정주연 등 정상급 성악가가 출연해 콘서트 버전을 선보인다. 양 감독은 “가장 혁신적이면서도 순수한 목소리를 들을 수 있다”고 덧붙였다.“실내악계의 왕가”라 불리는 파벨 하스 콰르텟, 첼리스트 막시밀리안 호르눙과 에토레 파가노, 피아니스트 샤를 리샤르-아믈랭 등 세계적인 명성을 가진 연주자들과 이재리, 선율 등 차세대 연주자까지 장르와 세대를 넘어 호흡하면서 여름 클래식 축제를 완성한다.