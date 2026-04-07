신구 “연극은 정직해야” 박근형 “마음껏 펼쳐”…두 원로배우의 조언

이미지 확대 배우 박근형(오른쪽)이 7일 서울 종로구 대학로예술극장에서 열린 ‘연극내일 프로젝트’ 연습 현장 공개에서 인사말을 하고 있다. ‘연극내일 프로젝트’는 신구(왼쪽)와 박근형의 기부로 청년 연극 배우들이 훈련부터 창작, 공연 제작까지 전 과정을 경험하며 성장할 수 있도록 기획됐다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 배우 박근형(오른쪽)이 7일 서울 종로구 대학로예술극장에서 열린 ‘연극내일 프로젝트’ 연습 현장 공개에서 인사말을 하고 있다. ‘연극내일 프로젝트’는 신구(왼쪽)와 박근형의 기부로 청년 연극 배우들이 훈련부터 창작, 공연 제작까지 전 과정을 경험하며 성장할 수 있도록 기획됐다. 연합뉴스

여러분이 부러워요. 우린 지원도, 책도, 교과도 없이 직접 무대에서 배운 세대입니다. 이 일이 어려운 건 각오해야 해요. 고생길에 들어선 걸 환영합니다.”(박근형)

이미지 확대 7일 서울 종로구 대학로예술극장에서 열린 ‘연극내일 프로젝트’ 기자간담회에서 박근형(앞줄 왼쪽에서 네 번째) 배우가 프로젝트 취지를 설명하고 있다. 신구(세 번째)·박근형 배우의 기부로 시작된 ‘연극내일 프로젝트’는 지난 4개월간 배우 선발, 워크숍, 창작 과정을 거쳐 오는 24~26일 아르코꿈밭극장에서 세 작품을 올린다. 한국문화예술위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 7일 서울 종로구 대학로예술극장에서 열린 ‘연극내일 프로젝트’ 기자간담회에서 박근형(앞줄 왼쪽에서 네 번째) 배우가 프로젝트 취지를 설명하고 있다. 신구(세 번째)·박근형 배우의 기부로 시작된 ‘연극내일 프로젝트’는 지난 4개월간 배우 선발, 워크숍, 창작 과정을 거쳐 오는 24~26일 아르코꿈밭극장에서 세 작품을 올린다. 한국문화예술위원회 제공

이미지 확대 7일 서울 종로구 대학로예술극장에서 배우들이 청춘의 생존과 해방을 주제로 한 창작극 ‘탠덤’을 보여주고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 7일 서울 종로구 대학로예술극장에서 배우들이 청춘의 생존과 해방을 주제로 한 창작극 ‘탠덤’을 보여주고 있다. 뉴시스

이미지 확대 7일 서울 종로구 대학로예술극장에서 배우들이 권력에 대한 탐구를 담은 창작극 ‘여왕의 탄생’을 시연하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 7일 서울 종로구 대학로예술극장에서 배우들이 권력에 대한 탐구를 담은 창작극 ‘여왕의 탄생’을 시연하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 7일 서울 종로구 대학로예술극장에서 배우들이 미래 사회를 배경으로 생존과 연대를 이야기한 창작극 ‘피르다우스’를 시연하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 7일 서울 종로구 대학로예술극장에서 배우들이 미래 사회를 배경으로 생존과 연대를 이야기한 창작극 ‘피르다우스’를 시연하고 있다. 뉴시스

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“연극은 사람의 일이고 우리들이 이야기이고 관계에서 일어나는 여러 가지 일을 표현하는 일이에요. 그 표현은 정직해야 한다고 생각합니다. 그걸 놓치면 다 허사가 되는 거예요. 이런 점을 기억하며 좋은 작품을 만들어주길 바랍니다.”(신구)7일 서울 대학로예술극장 연습실에서 ‘2026 연극내일 프로젝트’ 시연회를 본 두 원로배우는 60여년 전 처음 데뷔하고 무대에 섰던 일을 떠올리며 만감이 교차하는 듯했다. 신구(90)는 1962년 ‘소’로, 박근형(86)은 1958년 ‘꽃잎을 먹고 사는 기관차’로 연극 무대에 데뷔했다.젊은 연극인들이 선보인 작품을 본 뒤 신구는 “당시를 돌아보면 어떻게 해냈는지 기억도 안 날 정도로 당황하고 옆이 보이지 않았던 경험이 있다”며 “젊은이들이 우리보다는 훨씬 나은 환경에서 연극을 접하는 기회가 생긴 것 같아 고맙다”고 말했다.박근형은 “참 행복하겠다는 생각이 들었다”고 했다. “젊었을 때는 행동이 곧 연극이라고 배우면서도 실천하지 못했고, 지금은 젊은 배우들이 몸을 자유자재로 움직이면서 표현하는 것을 보면서 부럽기도 했다”면서 “이제 움직임을 시작했으니 뜻하는 걸 마음껏 펼치기를 바란다”고 조언했다.‘연극내일 프로젝트’는 두 배우의 기부로 시작됐다. 2년 전 연극 ‘고도를 기다리며’ 무대에 오른 두 배우는 지난해 8월까지 전국에서 공연했다. 지난해 3월 서울 국립극장 달오름극장에서 ‘고도를 기다리며’ 특별 기부 공연을 열었고 수익금 전액과 기부금으로 기금을 마련했다. 박근형은 “‘고도를 기다리며’가 오랫동안 관심과 사랑을 받으니 우리도 뭔가 해야 하지 않을까 싶었다”면서 “기부로 공연을 한 번 해보자고 한 게 여기까지 왔다”고 시작을 떠올렸다.정병국 한국문화예술위원회(아르코) 위원장과 제작사 파크컴퍼니 박정미 대표가 프로젝트를 추진했고 신진 예술인 육성 플랫폼 ‘프로젝트 3일’의 청년 연출가·작가·프로듀서들이 참여해 과정을 짰다. 지난해 말 배우 오디션에는 1000명이 지원하며 큰 관심을 보였다. 여기서 선발한 배우 30명과 강훈구·김남언·김수정·김정·류사라·오세혁·이민구 등 연극인들이 동참했다.오는 24~26일 대학로 아르코꿈밭극장에서 이들이 만든 창작 연극이 관객들을 만난다. 결핍을 안고 사는 청춘의 생존과 해방을 담은 ‘탠덤: Tandem’(강훈구 작·협력연출, 김남언 연출), 1980년대 시계 공장을 배경으로 권력과 신앙이 빚어낸 비극을 그린 ‘여왕의 탄생’(이민구 작·연출, 오세혁 협력연출), 미래 아이들이 삶과 성장을 발견하는 ‘피르다우스’(류사라 작·연출, 김정 협력연출)가 공연된다.신구와 박근형은 이번 행사가 일회성에 그치지 않고 매년 이어지는 행사로 자리를 잡기를 바란다고 입을 모았다. ‘연극내일 프로젝트’에 참여한 배우들을 대상으로 오디션을 진행해 오는 7월 개막하는 신작 연극 ‘베니스의 상인’에도 함께 오를 예정이다. 박근형은 “신구 형님과 함께 하는 이 공연도 큰 사랑을 받는다면 추가 기부 공연으로 이 뜻을 이어가고 싶다”고 덧붙였다.정병국 위원장은 “이곳에 두 세대 차이가 나는 배우들이 함께 있다. 연극을 해온 선배와 새롭게 시작하는 후배들이 어떤 끈으로 연결되는지 보여주는 자리라고 생각한다”면서 “이 프로젝트가 일회성 지원에 그치지 않고 연극계를 발전시킬 수 있도록 고 김민기 연출가의 뜻을 이은 꿈밭펀딩과 함께 연극내일 기금을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.