1.7조 ‘티켓 파워’

이은주 기자
입력 2026-03-12 00:08
수정 2026-03-12 00:08
작년 공연 관람권 판매액 19% 증가… K팝·무용이 주도

뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’
뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’


지난해 국내 공연시장의 관람권 총 판매액이 1조 7000억원을 돌파했다. 대중음악과 무용 분야가 큰 폭으로 상승하며 성장을 견인했다.

문화체육관광부와 예술경영지원센터가 11일 발표한 ‘2025년 공연시장 티켓판매 현황 분석 보고서’에 따르면 지난해 공연 관람권 총 판매액은 1조 7326억원으로 전년 대비 18.8% 증가했다. 공연 건수는 2만 3608건으로 9.6%, 공연 회차는 13만 6579회로 11.3%, 총 관람권 예매 수는 2478만매로 10.8% 늘었다. 관람권 1매당 평균 가격도 전년보다 약 5000원 상승한 6만 9928원으로 집계됐다.

장르별로는 대중음악 공연의 관람권 판매액은 9817억원으로 29% 상승했다. 지난해 공연 건수는 17.0%, 관람권 예매 수는 19.9% 늘어났다. K팝이 콘서트 시장을 주도하고 있는 가운데 발라드, 밴드 음악 등 다양한 장르에서 1만석 이상 대형 공연이 증가한 데 따른 것으로 분석된다.

뮤지컬 분야는 공연 건수 13.9%, 공연 회차 14.6%, 관람권 예매 수 8.9% 증가하며 전체 관람권 판매액이 4989억원으로 전년 대비 7.2% 늘었다. 토니상을 석권한 ‘어쩌면 해피엔딩’ 등 창작 뮤지컬 유명 작품들의 개막이 영향을 미친 것으로 보인다.

무용 분야의 관람권 판매액은 29.5% 증가한 267억원을 기록했다. 공연 건수, 회차, 예매 수 모두 두 자릿수 성장세를 보였다. 해외 현대무용 작품의 활발한 내한 공연이 시장 확대에 이바지한 것으로 풀이된다.
이은주 기자
2026-03-12 14면
