뮤지컬 ‘알라딘’ 부산 초연 개막…9월까지 ‘로맨틱 양탄자’ 난다

이미지 확대 뮤지컬 ‘알라딘’의 한 장면. 에스앤코 제공 닫기 이미지 확대 보기 뮤지컬 ‘알라딘’의 한 장면. 에스앤코 제공

알라딘과 자스민이 마법의 양탄자를 타고 ‘새로운 세상’을 노래하는 신은 이 작품을 상징하는 중요한 장면이다. 원작 애니메이션 음악보다 무대적 연출을 고려해 로맨틱하게 표현한 장면(케이시 니콜로 연출 및 안무)으로 조명, 무대 디자인, 특수 효과를 활용해 수많은 별빛이 반짝이는 밤하늘을 표현했다.

미국 브로드웨이 히트 뮤지컬 ‘알라딘’이 11일 부산에서 개막했다.브로드웨이 뉴암스테르담 극장에서 초연한 지 10년 만에 한국에 상륙한 ‘알라딘’은 지난해 11월 22일 서울에서 막을 올린 뒤 꾸준히 티켓 판매액 1위(2024년 11월~2025년 1분기)를 지키면서 인기를 끌었다. 서울에서 7개월에 달하는 대장정을 마무리하고 부산에 상륙한 ‘알라딘’은 오는 9월 28일까지 드림씨어터에서 마지막 한국 공연을 펼친다.디즈니 애니메이션을 기반으로 만든 ‘알라딘’ 브로드웨이 프로덕션은 지난 10년간 전 세계에서 4000여회 공연됐고 2100만명이 관람했다. ‘공연예술 장인’들이 만들어낸 음악과 명장면으로 24개 토니상 트로피를 거머쥐었다.음악 거장 알란 멘켄이 만든 주옥 같은 넘버들은 무대에 맞게 편곡됐다. ‘아라비안 나이츠’, ‘새로운 세상(A Whole New World)’은 아그라바의 전경과 별빛 가득한 밤하늘을 더욱 근사하게 만든다. 특히 눈부신 동굴을 배경으로 한 지니의 ‘나 같은 친구(Friend Like Me)’는 스윙 버전으로 바뀌어 뮤지컬 무대의 명장면으로 손꼽힌다.무대를 떠다니는 양탄자 기술은 11년이 지난 지금도 절대 공개하지 않는 무대 비밀이다.한국 초연 배우들이 260회 공연을 이끌며 만든 최상의 호흡을 역시 그대로다. 김준수·서경수·박강현(알라딘), 정성화·정원영·강홍석(지니), 이성경·민경아·최지혜(자스민) 등 배우마다 개성 있는 캐릭터를 만들어냈다. 검무, 벨리 댄스, 탭 댄스, 스틱 댄스 등 앙상블이 만들어내는 매혹적인 군무도 빛을 발한다.