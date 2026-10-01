‘점심부터 퇴근길까지’…서울마당에 흐르는 버스킹 선율

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1일 서울 중구 한국프레스센터 서울마당에서 열린 ‘퇴근길 라이브’의 런치 비타민 버스킹에서 가수 재인이 공연을 펼치고 있다. 2026.10.1 홍윤기 기자
1일 서울 중구 한국프레스센터 서울마당에서 열린 ‘퇴근길 라이브’의 런치 비타민 버스킹에서 가수 재인이 공연을 펼치고 있다. 공공문화연구소가 주최·주관하고 서울특별시가 후원, 서울신문이 미디어 후원하는 이번 행사는 반복되는 일상에 지친 직장인들에게 휴식과 여유를 전하기 위해 마련됐다.
점심시간에는 커피 한 잔과 함께 공연을 즐기는 ‘런치 비타민’이 진행되며, 이날 오후 5시 김나린의 공연에 이어 오후 6시 30분부터 재인·하진·사운드힐즈·난아진·키빛엽이 참여하는 ‘퇴근길 라이브’가 열린다.
서울시의회 국민의힘, ‘함께 만드는 G3 서울플랜’ 비전공유회 개최… 글로벌 TOP3 도시 도약 뜻 모아
서울시의회 국민의힘(대표의원 김길영, 강남6)은 지난 9월 30일 서울시의회 의원회관 1층 제1대회의실에서 서울시 집행부와 함께 ‘함께 만드는 G3 서울플랜’ 비전공유회를 개최했다. 이번 비전공유회는 서울의 글로벌 TOP 3(G3) 도시 도약을 목표로 출범한 ‘G3 서울기획위원회’의 성과를 공유하고, 이와 관련된 핵심 사업 및 11월 본예산 심사를 대비한 상임위별 주요 정책의 추진 상황을 다각도로 점검하기 위해 개최됐다. 이날 행사에는 서울시의회 국민의힘 소속 의원들과 이창무 G3 서울기획위원회 공동위원장을 비롯해 서울시 정무부시장, 정무수석, 기조실장, 정책기획관 등 약 40여명이 참석해 서울의 미래 비전 실현을 위한 협력 체계를 공고히 했다. 비전공유회에서는 G3 서울기획위원회가 그간 연구·발굴한 글로벌 도시 경쟁력 강화 방안과 분야별 주요 추진 과제가 다각도로 발표됐다. 참석한 국민의힘 의원들은 11월 예산안 심사를 대비해 사업의 시의성과 예산 심사 방향을 심도 있게 점검했다. 이어진 질의응답 시간에서는 참석 의원들과 서울시 집행부가 머리를 맞대고 주요 사업의 실현 가능성과 타당성을 다각도로 검토했다. 이 자리에서 의원들은 시민들이 삶 속에서
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오후 7시와 7시 30분에는 시민들이 보낸 사연과 신청곡을 한국프레스센터 외부 전광판으로 소개하는 ‘전광판 이벤트’도 진행된다.
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