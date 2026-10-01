본지 기획보도 ‘소녀에게’, 아동학대예방 우수보도 기자상

세줄 요약 서울신문 기획 시리즈 ‘소녀에게, 메시지가 도착했습니다’가 2026년 아동학대예방 우수보도 기자상 수상작으로 뽑혔다. 온라인 성착취 범죄 실태와 제도 허점을 추적해 아동·청소년 보호의 필요성을 짚은 보도다. 서울신문 기획, 아동학대예방 우수보도상 수상

온라인 성착취 범죄 실태와 제도 허점 추적

피해 아동·청소년 보호 필요성 집중 조명

이미지 확대 서울신문 4월 28일자 1면 기사 닫기 이미지 확대 보기 서울신문 4월 28일자 1면 기사

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국기자협회와 아동권리보장원은 서울신문 기획 시리즈 ‘소녀에게, 메시지가 도착했습니다’를 2026년 아동학대예방 우수보도 기자상 수상작으로 선정했다고 1일 밝혔다.아동학대 예방과 아동 권익 보호에 이바지한 보도를 선정해 매년 시상하는 이 상은 올해로 3회째를 맞았다. 두 기관은 출품작을 심사해 서울신문 기획 시리즈를 포함한 3편을 최종 수상작으로 뽑았다. 심사에는 보건복지부, 아동권리보장원, 외부 전문가 등이 참여했다.서울신문 기획취재팀은 지난 4~5월 네 차례에 걸쳐 아동·청소년을 겨냥한 온라인 성착취 범죄의 실태를 추적하고 제도의 허점과 대안을 짚었다. 스마트폰을 쥔 아이라면 누구나 성착취 범죄의 표적이 될 수 있다는 위험과, 피해 아동·청소년이 보호받기는커녕 오히려 죄인 취급을 받는 현실을 조명했다.심사위원들은 “온라인 성범죄와 관련된 현상을 심층적으로 취재했다”며 “아동학대의 다양한 측면을 함께 조명했다”고 평가했다.우수보도상에는 세계일보 백준무·이예림·최우석 기자의 ‘사각의 사각’, 한국일보 엑설런스랩 김동욱·김지현·한소범 기자의 ‘자녀 살해 후 자살 : 비극을 기록하다’도 함께 수상작으로 선정됐다.시상식은 오는 29일 오전 서울 중구 한국프레스센터에서 열린다.