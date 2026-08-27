존박 “K팝 오래가려면 인디도 함께 세계로 가야”

미국 뉴욕 ‘K-뮤직 나이트 2026’ 라이브 선사

새달 11~13일 단독 콘서트 ‘브레이크’ 개최

이미지 확대 가수 존박. 뮤직팜엔터테인먼트 제공 닫기 이미지 확대 보기 가수 존박. 뮤직팜엔터테인먼트 제공

세줄 요약 존박은 뉴욕에서 열린 K-뮤직 나이트 무대에서 K팝의 해외 성공이 아이돌 그룹에만 머물러서는 안 되며, 인디 아티스트와 자신만의 목소리를 지닌 싱어송라이터도 함께 세계 무대로 나아가야 한국 음악이 오래 번영한다고 강조했다. K-뮤직 나이트서 한국 음악 확장 강조

K팝 성공 이후 인디·싱어송라이터 동행 주장

뉴욕 무대서 풀밴드 공연과 현지 호응

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가수 존박이 미국 뉴욕에서 열린 ‘K-뮤직 나이트’ 무대에 올라 한국 음악의 글로벌 확장과 장르 다양성의 필요성을 강조했다.존박은 지난 13일(현지 시간) 미국 뉴욕 맨해튼 뉴욕한국문화원 공연장에서 열린 ‘K-뮤직 나이트 2026’에서 공연했다고 소속사 뮤직팜엔터테인먼트가 27일 밝혔다. 그는 “K팝 그룹들과 아이돌이 훌륭하게 길을 터줬다”며 “한국 음악이 계속 번영하고 오래 지속되려면 다양한 장르의 음악인이 함께 나아가야 한다”고 말했다.뉴욕한국문화원과 한국콘텐츠진흥원이 마련한 이번 행사는 지난 13일부터 16일까지 뉴욕코리아센터 내 공연장에서 열렸다. 존박을 비롯해 여성 듀오 옥상달빛, 싱어송라이터 요조, 한국계 미국인 싱어송라이터 지나(Jeena)가 출연해 한국 싱어송라이터 음악을 현지 관객에게 소개했다.존박은 지나와 함께 13일과 14일 무대에 올랐다. 약 190석 규모의 존박 공연에는 7000여 명이 관람을 신청해 추첨 방식으로 관객을 선정했다. 공연장에는 뉴욕 시민과 현지 음악 매체, 음반사 관계자 등이 참석했다.존박은 이날 ‘폴링(Falling)’, ‘비스타(VISTA)’, ‘DND(Do Not Disturb)’ 등을 풀 밴드 사운드로 공연했다. 시카고 출신인 그는 공연 중 영어로 관객과 소통했고, 공연 후에는 “뉴욕은 최고의 뮤지션들이 모이고 모든 음악가가 서기를 꿈꾸는 무대”라며 “초대받아 공연하게 돼 영광”이라고 소감을 밝혔다.그는 K팝의 해외 성공이 아이돌 그룹에만 머물러서는 안 된다는 메시지도 전했다. 존박은 “더 많은 인디 아티스트와 자신만의 목소리를 지닌 싱어송라이터들이 세계 무대로 함께 나아가야 한다”며 “결국 함께 상생하며 나아가야 한다”고 강조했다.존박은 다음 달 11일부터 13일까지 서울 용산구 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 단독 콘서트 ‘브레이크!’를 연다. 공연은 타이틀 그대로 예능 캐릭터나 정형화된 세상의 기준을 깨부수고(BREAK), 존박이 뉴욕에서 강조했던 ‘다양한 장르적 도전’과 ‘타협 없는 소울 음악’의 정수를 풀 밴드 라이브로 아낌없이 보여주는 자리가 될 전망이다.