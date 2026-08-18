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동네빵집 모여라…‘빵빵데이 천안’ 참가업소 모집

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-08-18 09:24
수정 2026-08-18 09:24
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세줄 요약
  • 천안시, 빵빵데이 천안 참가업소 공개 모집
  • 10월 17~18일 종합운동장서 빵마켓·전시회 개최
  • 제과·제빵류 업소 대상, 28일까지 신청 접수
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‘2026 빵빵데이 천안’ 참가업소 모집 포스터. 천안시 제공
‘2026 빵빵데이 천안’ 참가업소 모집 포스터. 천안시 제공


충남 천안시는‘2026 빵빵데이 천안’의 빵마켓 및 대표빵 전시회 참가 업소를 공개 모집한다고 18일 밝혔다.

천안시와 대한제과협회 천안시지부가 공동 주최하는 이번 축제는 10월 17~18일 종합운동장에서 열린다.

신청 대상은 천안시 소재 제과·제빵류 제조·판매 업소다. 대표빵과 쌀빵을 포함해 5품목 이상의 제품을 판매할 수 있어야 한다.

참여 희망 업소는 28일까지 참가 신청서를 대한제과협회 천안시지부로 제출하면 된다.

시 관계자는 “빵빵데이 천안 축제가 지역의 우수한 베이커리 업소와 다양한 빵을 시민들에게 알리는 자리가 될 수 있도록 많은 업소의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.



전국 대표 빵 투어 행사로 기획된 충남 천안의 ‘빵빵데이’는 (사)대한제과협회 천안시지부가 주최·주관한다. 천안시가 후원하며 지역과 연대·상생하는 ‘빵의 도시 천안’ 브랜드 구축과 지역 경제 활력을 위해 마련됐다.
천안 이종익 기자
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