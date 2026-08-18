동네빵집 모여라…‘빵빵데이 천안’ 참가업소 모집

세줄 요약 천안시와 대한제과협회 천안시지부가 ‘2026 빵빵데이 천안’ 빵마켓과 대표빵 전시회 참가업소를 공개 모집한다. 행사는 10월 17~18일 종합운동장에서 열리고, 천안시 소재 제과·제빵류 제조·판매 업소가 신청할 수 있다. 천안시, 빵빵데이 천안 참가업소 공개 모집

10월 17~18일 종합운동장서 빵마켓·전시회 개최

제과·제빵류 업소 대상, 28일까지 신청 접수

이미지 확대 ‘2026 빵빵데이 천안’ 참가업소 모집 포스터. 천안시 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘2026 빵빵데이 천안’ 참가업소 모집 포스터. 천안시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남 천안시는‘2026 빵빵데이 천안’의 빵마켓 및 대표빵 전시회 참가 업소를 공개 모집한다고 18일 밝혔다.천안시와 대한제과협회 천안시지부가 공동 주최하는 이번 축제는 10월 17~18일 종합운동장에서 열린다.신청 대상은 천안시 소재 제과·제빵류 제조·판매 업소다. 대표빵과 쌀빵을 포함해 5품목 이상의 제품을 판매할 수 있어야 한다.참여 희망 업소는 28일까지 참가 신청서를 대한제과협회 천안시지부로 제출하면 된다.시 관계자는 “빵빵데이 천안 축제가 지역의 우수한 베이커리 업소와 다양한 빵을 시민들에게 알리는 자리가 될 수 있도록 많은 업소의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.전국 대표 빵 투어 행사로 기획된 충남 천안의 ‘빵빵데이’는 (사)대한제과협회 천안시지부가 주최·주관한다. 천안시가 후원하며 지역과 연대·상생하는 ‘빵의 도시 천안’ 브랜드 구축과 지역 경제 활력을 위해 마련됐다.