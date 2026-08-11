“한복 구경 오세요” 제작·판매·체험까지…13일부터 ‘2026 한복상점’

세줄 요약 문체부와 한국공예·디자인문화진흥원이 13~16일 DDP에서 국내 최대 한복박람회 ‘2026 한복상점’을 연다. 149개 기업이 참여해 전통·생활한복, 원단, 소품을 최대 80% 할인 판매하고, 광장시장 한복주단시장 기획관과 맞춤 한복 체험도 마련한다. 국내 최대 한복박람회 13~16일 DDP 개최

149개 기업 참여, 전통·생활한복 할인 판매

광장시장 기획관·체험·상담회 운영

이미지 확대 한복상점 포스터. 문체부 제공 닫기 이미지 확대 보기 한복상점 포스터. 문체부 제공

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문화체육관광부가 한국공예·디자인문화진흥원과 13~16일 서울 동대문구 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀에서 국내 최대 규모 한복박람회인 ‘2026 한복상점’을 연다.올해 9회째인 ‘한복상점’에는 모두 149개 한복 기업이 참여한다. ‘한복을 짓는 시장’을 주제로 우리나라 대표 한복 원단 시장인 ‘광장시장 한복주단시장’ 기획관을 마련했다. 광장시장은 국내외 관광객들이 K컬처의 뿌리인 우리 전통문화를 체험하기 위해 찾는 대표 전통시장이다. 120여년 동안 우리나라 한복 제작과 유통의 중심 역할을 해왔다. 기획관에서는 이러한 광장시장 한복주단시장의 역사와 한복 제작 문화를 한자리에서 소개한다. 원단 선택부터 금박, 자수, 바느질까지 한 벌의 한복이 완성되는 전 과정을 전시로 구현하고 광장시장에 있는 한복·직물업체 6개사의 판매 부스를 마련해 시장에서 판매하는 원단과 한복을 관람객들에게 직접 선보인다.판매관에서는 국내외 133개 한복업체의 전통한복과 생활한복을 비롯해 원단, 장신구, 가방과 생활소품 등 다양한 한복 상품을 최대 80% 할인된 가격으로 판매한다. 사업홍보관에서는 일상 속 한복 입는 문화를 확산하기 위해 직종별 업무 특성과 활동성을 고려해 개발한 ‘한복근무복’ 디자인을 소개한다. 교육관과 협력관에서는 전통복식 관련 5개 교육기관과 4개 기관이 추진한 한복 교육과 연구, 문화사업 등 다양한 성과를 볼 수 있다. 올해 처음 운영하는 기업 간 거래 사업상담회에서는 국내외 유통사와 전문 구매자를 초청해 참가 기업과의 일대일 사업 상담을 진행한다.과거 한복을 현재의 감각으로 재해석해 선보이는 ‘한복상점 맵시잔치’, 광장시장과 연계한 ‘맞춤 한복 짓기’ 체험, ‘한복 풍류단’과 함께하는 시장 놀이 대결 등 한복의 멋과 문화를 친숙하게 경험할 수 있다. 한복상점 입장료는 5000원이다. 한복을 착용하거나 12일까지 사전 등록을 한 관람객은 무료로 입장할 수 있다. 행사에 대한 더 자세한 정보는 한복상점 홈페이지(kcdf.or.kr/hanbokexpo)에서 확인할 수 있다.정향미 문체부 문화예술정책실장은 “이번 한복상점이 한복을 더욱 가까이에서 경험하는 문화축제가 되고, 한복 기업에는 국내외 유통 관계자와 만나 새로운 판로를 개척하는 기회가 될 것”으로 기대했다.