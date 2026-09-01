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시진핑·푸틴·모디, 상하이협력기구 정상회의서 만났다

입력 2026-09-01 18:25
수정 2026-09-01 18:25
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시진핑·푸틴·모디, 상하이협력기구 정상회의서 만났다
시진핑·푸틴·모디, 상하이협력기구 정상회의서 만났다 상하이협력기구(SCO) 정상회의에 참석한 시진핑(왼쪽 여섯 번째) 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴(여덟 번째) 러시아 대통령, 나렌드라 모디(세 번째) 인도 총리, 마수드 페제시키안(네 번째) 이란 대통령 등 각국 정상들이 1일(현지시간) 키르기스스탄 수도 비슈케크에서 기념촬영을 하고 있다. 시 주석과 푸틴 대통령은 이번 회의를 계기로 전날 양자 정상회담을 열고 중러 전략적 공조를 재확인했다.
비슈케크 AFP 연합뉴스


상하이협력기구(SCO) 정상회의에 참석한 시진핑(왼쪽 여섯 번째) 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴(여덟 번째) 러시아 대통령, 나렌드라 모디(세 번째) 인도 총리, 마수드 페제시키안(네 번째) 이란 대통령 등 각국 정상들이 1일(현지시간) 키르기스스탄 수도 비슈케크에서 기념촬영을 하고 있다. 시 주석과 푸틴 대통령은 이번 회의를 계기로 전날 양자 정상회담을 열고 중러 전략적 공조를 재확인했다.

비슈케크 AFP 연합뉴스

2026-09-02 8면
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