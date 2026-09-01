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시진핑·푸틴·모디, 상하이협력기구 정상회의서 만났다
상하이협력기구(SCO) 정상회의에 참석한 시진핑(왼쪽 여섯 번째) 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴(여덟 번째) 러시아 대통령, 나렌드라 모디(세 번째) 인도 총리, 마수드 페제시키안(네 번째) 이란 대통령 등 각국 정상들이 1일(현지시간) 키르기스스탄 수도 비슈케크에서 기념촬영을 하고 있다. 시 주석과 푸틴 대통령은 이번 회의를 계기로 전날 양자 정상회담을 열고 중러 전략적 공조를 재확인했다.
비슈케크 AFP 연합뉴스
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상하이협력기구(SCO) 정상회의에 참석한 시진핑(왼쪽 여섯 번째) 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴(여덟 번째) 러시아 대통령, 나렌드라 모디(세 번째) 인도 총리, 마수드 페제시키안(네 번째) 이란 대통령 등 각국 정상들이 1일(현지시간) 키르기스스탄 수도 비슈케크에서 기념촬영을 하고 있다. 시 주석과 푸틴 대통령은 이번 회의를 계기로 전날 양자 정상회담을 열고 중러 전략적 공조를 재확인했다.
비슈케크 AFP 연합뉴스
2026-09-02 8면
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