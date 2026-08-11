배우 안진수, 췌장암 재발해 투병 끝 별세… 향년 81세

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배우 안진수, 췌장암 재발해 투병 끝 별세… 향년 81세

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-08-11 12:05
수정 2026-08-11 12:05
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세줄 요약
  • 췌장암 재발 투병 끝 별세
  • 향년 81세, 10일 타계 소식
  • 투캅스·모래시계 감초배우
‘투캅스’ ‘모래시계’ 열연한 감초배우
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배우 안진수. 탤런트연우회 홈페이지 캡처
배우 안진수. 탤런트연우회 홈페이지 캡처


1970~90년대 스크린과 브라운관을 오가며 활발히 활동했던 배우 안진수가 10일 별세했다. 향년 81세.

11일 유족에 따르면 고인은 2년 전 췌장암 수술을 받았으며, 올해 초 암이 재발해 치료를 받던 중 건강이 악화했다.

1945년생인 고인은 MBC 드라마 ‘여명의 눈동자’(1991~1992)와 SBS 드라마 ‘모래시계’(1995), ‘여인천하’(2001~2002) 등 안방극장에서 꾸준히 활동했다.

강우석 감독의 ‘투캅스’ 시리즈에서는 형사 역을 맡아 열연했고, 김태규 감독의 ‘긴급조치 19호’(2002)에선 신문사 사장 역 등을 소화하며 영화에서도 감초 배우로 활약했다.

이 밖에도 ‘기쁜 우리 젊은 날’(1987), ‘행복은 성적순이 아니잖아요’(1989), ‘마누라 죽이기’(1994), ‘태백산맥’(1994) 등 300여 편의 영화에 출연했다.

영화 ‘싸울아비’(2001)에서 고인과 함께 일했던 문종금 감독은 “더 이상 새로운 작품에서 고인의 모습을 만날 수 없다는 사실이 안타깝고 허전하지만 고인이 남긴 작품과 연기, 아름다운 기억은 우리 곁에 오래도록 살아 숨 쉴 것”이라고 추도사를 전했다.

고인의 빈소는 서울 중앙보훈병원 장례식장 3호실에 마련됐다. 발인은 13일 오전 6시 30분.
이정수 기자
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