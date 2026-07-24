장마·폭염이 바꾼 골프 여행… 日 규슈 고원 리조트 ‘주목’

세줄 요약 장마철 잦은 비와 높은 습도로 국내 골프 예약 취소가 늘자, 가까운 일본 규슈가 대안으로 떠오른다. 아소 고원의 아카미즈 리조트와 가고시마 사츠마 리조트는 온천, 숙박, 조조 플레이를 갖춰 라운드와 휴식을 함께 즐기려는 수요를 끌어낸다. 장마·폭염에 국내 골프 일정 차질 확대

항공 1~2시간 거리 규슈 리조트 주목

온천·숙박·조조 플레이 결합 수요 증가

이미지 확대 일본 규슈 지역이 여름 골프 여행지로 주목받고 있다. 엑스골프 제공 닫기 이미지 확대 보기 일본 규슈 지역이 여름 골프 여행지로 주목받고 있다. 엑스골프 제공

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장마철 잦은 비와 높은 습도로 국내 골프 일정에 차질이 이어지면서 일본 규슈 지역이 여름 골프 여행지로 주목받고 있다.24일 골프업계에 따르면 장마 기간에는 강수 예보가 반복되면서 예약한 티타임을 취소하거나 일정을 미루는 사례가 빈번하다. 최근에는 국내 날씨를 계속 확인하며 일정을 조정하기보다 항공편으로 1~2시간이면 이동할 수 있는 규슈에서 라운드와 휴식을 함께 즐기려는 골퍼가 증가하는 추세다.구마모토현 아소 지역의 아카미즈 골프＆온천리조트는 아소 고원에 자리한 27홀 규모 리조트 골프장이다. 구마모토공항에서 차량으로 약 20~30분 거리에 있어 접근성이 좋고, 숙박과 온천 시설을 함께 갖춘 체류형 리조트라는 점이 특징이다.가고시마현의 사츠마골프＆온천리조트는 해발 약 600m 고원지대에 자리한 18홀 코스다. 여름철 오전 5시부터 시작하는 조조 플레이를 운영해 무더위가 심해지기 전 라운드를 마칠 수 있으며, 페어웨이 카트 진입이 가능해 이동 부담을 줄일 수 있다.골프 예약 플랫폼 엑스골프(XGOLF) 관계자는 “장마철에는 국내 우천 취소 가능성을 고려해 일본 골프 상품을 함께 문의하는 고객이 늘고 있다”며 “기온과 이동시간, 숙박, 온천 등 여행 전반의 편의성을 종합적으로 비교하는 경향이 강해지고 있다”고 말했다.