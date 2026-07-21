[속보] AI 바둑神 꺾은 ‘인간승리’…신진서, 카타고 상대 극적인 역전승

카타고 맞대결 2승 1패로 역전승

이미지 확대 AI카타고와 대국 펼치는 신진서 9단 바둑 세계 랭킹 1위 신진서 9단이 21일 오전 서울 중구 한국경제TV 스튜디오에서 열린 ‘쎈수학·한경 기신전’ 제3국에서 인공지능(AI) ‘카타고(KataGo)’와 대국을 펼치고 있다. 2026.7.21 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 AI카타고와 대국 펼치는 신진서 9단 바둑 세계 랭킹 1위 신진서 9단이 21일 오전 서울 중구 한국경제TV 스튜디오에서 열린 ‘쎈수학·한경 기신전’ 제3국에서 인공지능(AI) ‘카타고(KataGo)’와 대국을 펼치고 있다. 2026.7.21 뉴스1

세줄 요약 신진서 9단이 현존 최강 바둑 AI로 꼽히는 카타고를 상대로 기신전 최종 3국에서 221수 만에 11집 반승을 거뒀다. 1국 패배 뒤 2국과 3국을 연달아 잡아 2승 1패 역전승을 완성했고, 상금 2억5000만원과 제네시스 G90도 받게 됐다. 카타고 상대로 최종 3국 역전승

1패 뒤 2연승으로 시리즈 뒤집음

상금 2억5000만원과 G90 획득

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신진서 9단이 현존 최강의 바둑 인공지능(AI)으로 평가되는 카타고(KataGo)를 상대로 극적인 역전승을 거뒀다.신진서는 21일 서울 중구 한국경제TV 스튜디오에서 열린 쎈수학·한경 기신전(棋神戰) 최종 3국에서 카타고에 221수 만에 11집 반승을 거뒀다.1국에서 참패했던 신진서는 2국과 3국을 연달아 승리하며 2승 1패로 역전승을 일궈냈다.신진서가 먼저 두 점을 깔아 18집 반이 유리한 상황에서 시작된 3국에서 카타고는 1, 2국과 달리 첫수로 좌상귀 소목에 착수했다.신진서는 우하귀 소목으로 대응했고, 대회에 앞서 “전투를 최대한 피해 집으로 승부하겠다”고 공언한 신진서의 전략에 따라 단조로운 ‘집바둑’ 양상으로 흘렀다.단단하고 두텁게 판을 짜나가던 신진서는 80수로 백돌을 압박하면서 자연스레 상변에서 중앙까지 거대한 흑집을 구축했다.신진서에게 유리한 형세가 굳어진 채 큰 변화와 전투 없이 끝내기 단계의 후반이 일찍 찾아왔고, 3시간 20여분이 흘러 221수를 둔 끝에 신진서의 11집 반 승리로 끝났다.미국 컴퓨터 과학자 데이비드 우가 개발한 오픈소스 바둑 AI인 카타고는 바둑계에서 ‘바둑의 신’이라 불릴 정도로 기술력을 인정받고 있다.이번 맞대결을 앞두고 바둑계에서는 신진서가 1승이라도 거두면 성공이라는 전망을 내놓았다.비록 2점 접바둑이지만, 신진서는 AI를 상대로 흔들리지 않고 자신의 전략을 펼쳐 승리를 거뒀다는 점에서 희망을 안겼다.신진서는 이번 대회에서 승리하면서 대국료를 포함해 상금 2억 5000만원과 승리 부상으로 제네시스 G90을 받는다.